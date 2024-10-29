RAW代理商再違規 食藥署攔逾百公斤含致癌農藥醬料

茹絲葵代理商又出包。香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司，代理RAW、茹絲葵經典牛排館、Chili’s奇利斯美式餐廳等知名餐廳，衛福部食藥署今公布，業者從美國輸入的西南風味粉等調味料，檢出致癌農藥環氧乙烷，含量介於每公斤13.9至21.9毫克，共133.1公斤全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富表示，香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司，從美國進口2批製造廠為「SOLINA」的調味醬料，1批為綜合田園調味料，檢出殘留13.9ppm的致癌農藥環氧乙烷，總計57.1公斤；另一批為76公斤的調味料，被檢出21.9ppm的環氧乙烷，不合格產品在邊境均被退運或銷毀。

林金富指出，業者近半年累計5批違規，包含今天的2批、上上周公布的調味和西南風味粉，以及今年7月曾公布的蜂蜜燻辣醬，同樣檢出環氧乙烷，近半年美國報驗輸入的調味醬料334批，檢驗不合格批數為22批，不合格率為6.6%，不合格原因包括檢出環氧乙烷，以及二氧化硫不合格。

食藥署已經從113年8月12日起至114年2月11日止，在邊境針對美國報驗的調味醬採「逐批查驗」，也就是百分之百檢驗農藥，合格後才能輸入。林金富說，美方在10月初回函改善措施，近期檢出的不合格品項，可能是先前已出港的品項，將持續觀察至11月中旬，如持續有製造廠違規，將採取暫停輸入的管制措施。

食藥署先前屢在邊境查獲，美國輸入的調味醬料含致癌農藥環氧乙烷，美方對此提出3項改善措施，包含賣到台灣的產品，不再使用環氧乙烷作為殺菌消毒方式、主動監控剩餘庫存、透過公協會輔導業者等。

環氧乙烷在國際癌症研究機構（IARC）分類上屬於一級致癌物，林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，長期接觸環氧乙烷會增加血癌、乳癌、淋巴癌風險，也會導致中樞或周邊神經病變，短時間暴露在高濃度環氧乙烷，會對肺部產生刺激，還會有頭痛、記憶力減退、麻木、惡心和嘔吐等症狀。

另外，印尼輸入的「KIS」糖果，被檢出含有不得檢出的著色劑「偶氮玉紅」（氮紅），林金富說，這並非我國核准使用的添加物，本次違規品項，來自製造廠PT. MAYORA INDAH TBK, INDONESIA，被檢出的含量為每公斤11毫克，不合格品項共30公斤，全數退運或銷毀。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部臨床毒物科主治醫師許仁毓說，偶氮玉紅和蘇丹紅一樣，都屬於偶氮產物，不過兩者差別在於，前者並無致癌性，後者則因為顏色鮮艷、有致癌性，僅可作為工業原料。

許仁毓指出，歐洲食品管理局將偶氮玉紅列為食品添加物，每日可接受劑量為，4毫克每公斤體重，少數族群會有過敏反應，常添加於巧克力、糖果、醬料、碳酸飲料等，不過食藥署則列為非我國核准使用的添加物，至於先前討論度高的蠟瓶糖，的確也可能添加這個添加劑。