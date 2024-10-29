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RAW代理商再違規 食藥署攔逾百公斤含致癌農藥醬料

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司從美國輸入的西南風味粉。圖／食藥署提供
香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司從美國輸入的西南風味粉。圖／食藥署提供

茹絲葵代理商又出包。香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司，代理RAW、茹絲葵經典牛排館、Chili’s奇利斯美式餐廳等知名餐廳，衛福部食藥署今公布，業者從美國輸入的西南風味粉等調味料，檢出致癌農藥環氧乙烷，含量介於每公斤13.9至21.9毫克，共133.1公斤全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富表示，香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司，從美國進口2批製造廠為「SOLINA」的調味醬料，1批為綜合田園調味料，檢出殘留13.9ppm的致癌農藥環氧乙烷，總計57.1公斤；另一批為76公斤的調味料，被檢出21.9ppm的環氧乙烷，不合格產品在邊境均被退運或銷毀。  

林金富指出，業者近半年累計5批違規，包含今天的2批、上上周公布的調味和西南風味粉，以及今年7月曾公布的蜂蜜燻辣醬，同樣檢出環氧乙烷，近半年美國報驗輸入的調味醬料334批，檢驗不合格批數為22批，不合格率為6.6%，不合格原因包括檢出環氧乙烷，以及二氧化硫不合格。 

食藥署已經從113年8月12日起至114年2月11日止，在邊境針對美國報驗的調味醬採「逐批查驗」，也就是百分之百檢驗農藥，合格後才能輸入。林金富說，美方在10月初回函改善措施，近期檢出的不合格品項，可能是先前已出港的品項，將持續觀察至11月中旬，如持續有製造廠違規，將採取暫停輸入的管制措施。  

食藥署先前屢在邊境查獲，美國輸入的調味醬料含致癌農藥環氧乙烷，美方對此提出3項改善措施，包含賣到台灣的產品，不再使用環氧乙烷作為殺菌消毒方式、主動監控剩餘庫存、透過公協會輔導業者等。

環氧乙烷在國際癌症研究機構（IARC）分類上屬於一級致癌物，林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，長期接觸環氧乙烷會增加血癌、乳癌、淋巴癌風險，也會導致中樞或周邊神經病變，短時間暴露在高濃度環氧乙烷，會對肺部產生刺激，還會有頭痛、記憶力減退、麻木、惡心和嘔吐等症狀。

另外，印尼輸入的「KIS」糖果，被檢出含有不得檢出的著色劑「偶氮玉紅」（氮紅），林金富說，這並非我國核准使用的添加物，本次違規品項，來自製造廠PT. MAYORA INDAH TBK, INDONESIA，被檢出的含量為每公斤11毫克，不合格品項共30公斤，全數退運或銷毀。  

台北榮總職業醫學及臨床毒物部臨床毒物科主治醫師許仁毓說，偶氮玉紅和蘇丹紅一樣，都屬於偶氮產物，不過兩者差別在於，前者並無致癌性，後者則因為顏色鮮艷、有致癌性，僅可作為工業原料。

許仁毓指出，歐洲食品管理局將偶氮玉紅列為食品添加物，每日可接受劑量為，4毫克每公斤體重，少數族群會有過敏反應，常添加於巧克力、糖果、醬料、碳酸飲料等，不過食藥署則列為非我國核准使用的添加物，至於先前討論度高的蠟瓶糖，的確也可能添加這個添加劑。

食藥署今天公布的不合格品項共8件，分別為美國調味料和西南風味粉；印尼白胡椒粉和糖果；日本鮮蜜瓜、越南什錦水果、泰國華南菜和中國大陸黑瓜子。

香港商赫士盟食品企業有限公司近半年輸入的調味醬料，已有5批被檢出環氧乙烷。圖／食藥署提供
香港商赫士盟食品企業有限公司近半年輸入的調味醬料，已有5批被檢出環氧乙烷。圖／食藥署提供

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