武俠偶戲碰撞現代議題 新勝景掌中劇團推出新作《尋》

人生在世，總有這樣那樣的煩惱、困境，男女老少皆然、古往今來如是，新勝景掌中劇團以75到80公分的42尊戲偶，在8米x3米的舞台上搬演著凡人難避的難題，當現代議題與傳統偶戲相遇，《尋》的探問、追究，會迸發對人生、對藝術形式的新理解。

新勝景掌中劇團《尋》劇，以傳統傳統偶戲詮釋現代社會議題。 圖／新勝景掌中劇團 提供

跳脫忠孝節義 回看人生命題

《尋/Between Lost and Found》是新勝景新作，將於11月30日在高雄駁二藝術特區大勇藝術廣場演出，再次突破傳統布袋戲界限，以武俠元素包裝現代人們內心的遺憾與追尋，帶領觀眾進入又古、又貼近自己的奇幻世界。

副團長暨導演朱祥溥表示，本作央請書法家陳世憲題字，故意保留「尋」字最後一點未完成，創造出「找不到、卡在某處」的感覺，就像英文劇名《Between Lost and Found》，每個角色都有心結、都有遺憾，看到目標，卻始終卡在某處。

「這是一個很年輕的戲，布袋戲做一個快要成為夕陽產業的文化，必須更積極找到出路。」朱祥溥說：「所以我們用古代的畫風來演繹現代的故事。」

這部作品共有10個命題，朱祥溥說：「都不是像過去布袋戲那樣，有著拯救人類、拯救世界或江湖的宏大使命，靈感就是來自於生活。」主題觸及AI、叛逆、中年危機、社畜、新住民、永別、狗派、貓派、熱戀和成長，無一不是現代人身邊的事。

導演朱祥溥說，《尋》的10個命題，不再像過去傳統偶戲有著拯救世界或江湖的宏大使命，而是觸及到個人的生活，用古風來演繹現代故事。 圖／新勝景掌中劇團 提供

例如退隱江湖已久的劍客要面對年輕劍客的挑戰，就要先克服自己的中年危機；四個大俠下班後聚會，俠客「奔雲腿」反省一天工作，正事沒做，一直被人叫去送外賣，已經搞不清自己的價值？生不出小孩的俠侶，養了一隻妖貓，最後生活被貓裹脅等等。

創新的聲光效果 創新的劇

新勝景作為臺灣光雕投影布袋戲的先驅，在視覺上也迭有新意，是一個光影藝術加上偶戲的表演，運用遊戲引擎的技術，應用光影、光雕藝術，如海面不斷波動，象徵著人的意識；還套用VR技術，雖然目前宥於演出環境，只能投影一個面在前方，但未來有計畫進入沉浸式環境，所以設計的是全3D。

本次新做42尊戲偶，數量之多，由設計團隊決定方向、給出指令，再由AI協助精進設計戲偶與戲服，傳統偶戲連結AI，省下不少成本。

節目並搭配多首與樂團、歌手的音樂創作，為劇情增添獨特氛圍，包括美秀集團、唐貓、脆樂團、拍謝少年、鄭宜農等，有別於傳統布袋戲的配樂。例如談新住民的故事中，因創意源於朱祥溥一個越南移工第二代的朋友，所以請來台越混血配音外，也會搭配一首越南歌。

10個獨立故事，每個故事約15分鐘，朱祥溥承認：「因為現在年輕人的關注力問題，所以把節目都切短、切碎，每個戲看到新的情緒，每個角色出來有新的期待。」

朱祥溥認為此劇適合全年齡層，家長帶孩子們來體驗傳統藝術，雖然主題是大人的困境，但小朋友看到偶就會很開心。他很希望年輕人可以來看、可以看懂，也歡迎那些認定「布袋戲就該是廟前那種」的老一輩觀眾，「還是可以看到我們紮實的技術、很棒的打戲。」

《尋》有很多創新突破，如運用AI協助設計戲偶與戲服、與多個樂團合作音樂創作，未來更有計畫做沉浸式環境演出。 圖／新勝景掌中劇團 提供

偶戲靈魂不能放

新勝景於1996年創團，2015年創團團主朱清貴過世後，交給第二代朱勝珏 ，2018年，原在台北做動畫的朱祥溥也加入，兄弟聯手啟動轉型。

新勝景的短片「無名刀」在今年高雄電影節拿了臺灣組評審團特別提及，這帶給朱祥溥新的動力。他說：「我是動畫導演，前幾年誤打誤撞變成劇場人，但我自認實力和經驗還是在拍電影和動畫製作上。」未來劇團將擴大拆分成兩種業務，一是表演性質、另一是影視部門，將執行新的影片內容。

不論如何轉型，朱祥溥說：「偶戲的靈魂不能放掉。我們很希望能影響對布袋戲有既有印象的人，布袋戲就是廟口那樣嗎？聽不懂、不好看嗎？我想要讓他們改觀，所以一定要做得很酷，酷到讓他們不是給我們同情分，而是真正認同我們。」

《尋｜Between Lost and Found》是新勝景今年傾力演出的唯一戶外場，本次演出榮獲國家藝術基金會「藝術未來行動專案」的獎助，11月30日下午6點30分至晚上8點30分在高雄駁二藝術特區大勇藝術廣場免費公演，僅此一場。詳情請見《新勝景掌中劇團》臉書粉絲頁。

11月30日 高雄大勇藝術廣場新勝景掌中劇團全新戶外演出。 圖／新勝景掌中劇團 提供

＊本文為與國家文化藝術基金會「藝術未來行動專案」合作企劃