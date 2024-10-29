紅白傻傻分不清…她買全聯火龍果切開「顏色不對」 網反讚：賺到了

紅白肉火龍果外觀相似，常讓人難以分辨。有一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文抱怨，她表示「有點傻眼，站在水果區很認真的看牌價寫紅，我才買的餒！」。原PO想要買紅肉的火龍果卻因牌示不清而誤買到白肉的。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「白色超不好買的！」

原PO透露，日前到附近的全聯採買，她站在水果區很認真的挑選火龍果，明明看到牌子上寫紅色，她才會買它的，結果回家後切開卻是白色的，讓她傻眼！於是上網發文抱怨。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「可能有人挑一挑又亂放回去，我之前去水果攤，連老闆幫我挑都挑錯過」、「紅色比較好吃」、「紅色比較香甜好吃，白色沒味道」、「店員有時候都分不太清楚品項了」、「我也不喜歡吃白的」。

不過，有許多網友安慰原PO，指出「你知道白色比較貴嗎？你賺到了」、「紅肉便宜到爆，白肉貴多了，你找時間去菜市場問就知道了，一堆吃到飽都是紅肉的，我還沒看過有白肉」、「對啊，白的不好買又貴」、「以前白色便宜，紅色貴，白色比較有生味，紅色比較香濃，所以大家都改種紅色，導致種白色變少而變貴」、「我問過水果商，他說白肉比較沒人種，量少就比較貴」。

還有不少網友不明白「為什麼白的比較貴呀？可是紅的比較甜，我也喜歡吃紅的」、「紅色超好吃」、「白的味道吃起來像洗衣粉，紅色的比較香甜好吃」、「不好意思，因為我都吃紅色，沒有買過白色，所以不知道白色比較貴」。

如何從外觀分辨紅白火龍果？有行家指出可從果實形狀、鱗片密集度分辨「其實紅色跟白色的皮長得不一樣」、「有綠葉的是白火龍果，紅肉的外皮比較皺，顏色較深色」、「皮皺皺的才是紅的」、「紅色型狀較圓，白色較長型」。