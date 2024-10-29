康芮颱風預報分兩群 影響大不同…專家：AI修正非天下無敵

康芮颱風今天增強為中度颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從昨天00Z的ECMWF系集預報來看，康芮颱風愈接近台灣，反而各預報成員之間的分散度變得愈明顯，而且分成從根本上就完全不同的兩群。

他說，一群是通過台灣後轉向（轉向型），另一群則是西進型颱風（不轉向），通過台灣南邊後往廣東沿岸過去。兩群代表的是完全不同的大氣配置，至少對於副熱帶高壓的強度預測應該就有顯著的差異。目前各國的官方路徑仍是偏向轉向型，只是轉向點都已經在台灣附近，但還是不能排除更往西、往南調整的機會，除非某一群成員數量明顯減少下來，不然後面的預報路徑都可能還有變化空間。

兩群不同走向的路徑，對台灣的影響程度也不同。吳聖宇表示，轉向北進型基本上各地都會受影響，但登陸點位置預報可能較為偏南（台東縣），所以降雨應該還是以直接迎風的東半部、南部為主，風的部分則是配合大環境的東北季風，除了颱風直襲的東半部外，西半部沿海的風力也會很強。西進型的颱風降雨的影響範圍則是可能會更為集中在東半部，西半部（包括南部）的降雨會明顯偏少，會不會有強風，則是還要看北風能否灌進台灣海峽而定。

另外，康芮颱風使用AI修正的模式預報結果有沒有比較準？吳聖宇表示，「很抱歉，其實沒有」，到目前為止同樣翻車了不少次，其實從山陀兒颱風再到潭美颱風，AI修正後的預報預報結果實在是沒有比傳統物理模式高明多少，代表不論是哪一種模式，對於秋季的颱風，應該說對於秋季大氣環境的掌握，都還是有極限存在，有了AI修正模式只能說是多了一個參考，目前比較好的用法應該是納入成為系集預報的一員，「並不是用了AI修正就天下無敵了」。

所謂AI報氣象，吳聖宇表示，並不是如同很多人想的，「他」是一個很有智慧的人，只要告訴現況，就能幫你神準預言未來會怎麼樣。相反的，比較像一個學習力很好，但其實什麼都不懂的小朋友，要用過去的歷史預報資料，去讓「他」學習怎麼報氣象，而且這個過程感覺比較像強背、強記，把曾經發生過什麼事情直接塞，然後「他」就會很厲害的自己去歸納出一套邏輯出來，靠著這套邏輯預報出未來的結果。

但是，「那套邏輯是什麼? 老實說大家都不太清楚，只有他自己知道，總之他就是可以做預報了」，吳聖宇表示，然後有些時候意外的，可以領先傳統模式更早做出正確的方向，接著就登上神壇被大家景仰。

吳聖宇表示，不過畢竟是拿過去的歷史資料學習的，過去報不好的、像是秋天的颱風，「他」現在也一樣報不好，當然再過個幾十年，愈來愈多的資料進去後，也許預報能力會變得更好，因為「他」可能會從錯誤中歸納出如何正確預報的邏輯，就有愈高的機會去得到對的結果。就像拿8個點要畫一個圓圈，跟拿800個點要畫一個圓圈，哪一個畫出來會比較圓一樣的概念，所以後面理論上AI學習的資料愈多，預報的結果應該也會愈有機會準確。

但吳聖宇表示，還有一個前提要考慮的是，未來氣候變遷的部分也要能涵蓋進去，過去歷史上做預報時所遇到的太平洋高壓強度，很大機率不會等於未來幾十年的太平洋高壓強度，所以當AI學習遇上愈來愈不可知的氣候變化，到底會產生什麼情況，也是目前所無法預期的。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。