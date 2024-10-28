台灣癌症登月政策促進委員會今天成立 正式提出4大訴求

癌症連續42年蟬聯國人十大死因之首，立法院厚生會昨成立「台灣癌症登月政策促進委員會」，召集人、立委林俊憲說，2019年起，國內每年癌症死亡人數達5萬人，肺癌、乳癌、消化道癌發生率及標準化死亡率都名列前茅，委員會期盼提供癌症防治政策方向與建議。

2022年，美國總統拜登宣布重啟癌症登月計畫，改善癌症預防、檢測、診斷與控制，於25年內讓癌症死亡人數減少一半。2023年，台灣與美方國家衛生研究院癌症研究中心啟動「癌症登月計劃2.0」，著重肺癌、乳癌、消化道癌等。合作目標含癌症精準診斷、治療新方針、發展新穎醫材及大數據分析、臨床轉譯合作等。

國健署長吳昭軍說，經過多年努力，罹患癌症人口已逐年下降，罹癌後5年存活率也逐年增加，可見早期篩檢的重要性，明年將多編列40億元用於癌症篩檢，期待每年篩檢從500萬人增至800萬人，一年發現癌前病變患者自5.2萬人增至10萬人，其中癌症病人自1.1萬人增至2萬人。

台灣癌症登月政策促進委員會主委、台大癌醫中心分院院長楊志新說，30年前一名四期肺癌患者約僅有半年的生命，醫療日新月異下，以台大來說，四期肺癌病人5年存活率已超過20%，經由委員會充分討論早期篩檢、晚期治療，好好照顧民眾，這是國家的責任。

昨於會中新竹台大分院院長余忠仁、台南市立醫院名譽院長吳明和、台灣免疫暨腫瘤學會理事吳教恩、台灣胸腔暨重症加護醫學會、秀傳醫療體系彰化院區癌症醫院院長張正雄、台北榮總副院長曾令民等專家，針對肺癌、乳癌等應接軌國際治療標準、提供精準治療、菸害防治等提供許多建言。

健保署副署長龐一鳴說，癌症治療用藥策略會將比較複雜、昂貴的藥物，先用在需要治療的病人，而目前也正積極推動生物相似藥，並持續與專家討論如何擴充使用。