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【即時短評】賴清德昔修法邀總統國情報告 也被判違憲

台灣癌症登月政策促進委員會今天成立 正式提出4大訴求

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
由林俊憲國會辦公室、立法院厚生會、財團法人厚生基金會發起的台灣癌症登月政策促進委員會今天舉行成立大會，台大癌醫中心分院院長楊志新（左）、立委林俊憲（左二）、台南市立醫院名譽院長吳明和（右二）、厚生基金會執行長陳柏同（右）一同拿著促進台灣癌症登月計畫政策建言書獻給國健署署長吳昭軍（中）。記者邱德祥／攝影
由林俊憲國會辦公室、立法院厚生會、財團法人厚生基金會發起的台灣癌症登月政策促進委員會今天舉行成立大會，台大癌醫中心分院院長楊志新（左）、立委林俊憲（左二）、台南市立醫院名譽院長吳明和（右二）、厚生基金會執行長陳柏同（右）一同拿著促進台灣癌症登月計畫政策建言書獻給國健署署長吳昭軍（中）。記者邱德祥／攝影

癌症連續42年蟬聯國人十大死因之首，立法院厚生會昨成立「台灣癌症登月政策促進委員會」，召集人、立委林俊憲說，2019年起，國內每年癌症死亡人數達5萬人，肺癌、乳癌、消化道癌發生率及標準化死亡率都名列前茅，委員會期盼提供癌症防治政策方向與建議。

2022年，美國總統拜登宣布重啟癌症登月計畫，改善癌症預防、檢測、診斷與控制，於25年內讓癌症死亡人數減少一半。2023年，台灣與美方國家衛生研究院癌症研究中心啟動「癌症登月計劃2.0」，著重肺癌、乳癌、消化道癌等。合作目標含癌症精準診斷、治療新方針、發展新穎醫材及大數據分析、臨床轉譯合作等。

國健署長吳昭軍說，經過多年努力，罹患癌症人口已逐年下降，罹癌後5年存活率也逐年增加，可見早期篩檢的重要性，明年將多編列40億元用於癌症篩檢，期待每年篩檢從500萬人增至800萬人，一年發現癌前病變患者自5.2萬人增至10萬人，其中癌症病人自1.1萬人增至2萬人。

台灣癌症登月政策促進委員會主委、台大癌醫中心分院院長楊志新說，30年前一名四期肺癌患者約僅有半年的生命，醫療日新月異下，以台大來說，四期肺癌病人5年存活率已超過20%，經由委員會充分討論早期篩檢、晚期治療，好好照顧民眾，這是國家的責任。

昨於會中新竹台大分院院長余忠仁、台南市立醫院名譽院長吳明和、台灣免疫暨腫瘤學會理事吳教恩、台灣胸腔暨重症加護醫學會、秀傳醫療體系彰化院區癌症醫院院長張正雄、台北榮總副院長曾令民等專家，針對肺癌、乳癌等應接軌國際治療標準、提供精準治療、菸害防治等提供許多建言。

健保署副署長龐一鳴說，癌症治療用藥策略會將比較複雜、昂貴的藥物，先用在需要治療的病人，而目前也正積極推動生物相似藥，並持續與專家討論如何擴充使用。

委員會昨天也送交促進台灣癌症登月計畫政策建言書給予國健署，林俊憲說，建言書共有四大訴求，包括訂定癌症篩檢率成效指標，有效落實成效指標並逐年檢討；優先補強專家建議的癌症治療缺口，改善晚期癌症存活率；國內癌症治療指引應接軌國際，完整癌症治療選擇。最後，針對死亡率最高的肺癌，應有效落實成效指標，強化肺癌治療面向探討。

由林俊憲國會辦公室、立法院厚生會、財團法人厚生基金會發起的台灣癌症登月政策促進委員會今天舉行成立大會，台大癌醫中心分院院長楊志新（左四）、立委林俊憲（左五）、台南市立醫院名譽院長吳明和（右）、厚生基金會執行長陳柏同（右三）和來賓一同拿著促進台灣癌症登月計畫政策建言書獻給國健署署長吳昭軍（右五）。記者邱德祥／攝影
由林俊憲國會辦公室、立法院厚生會、財團法人厚生基金會發起的台灣癌症登月政策促進委員會今天舉行成立大會，台大癌醫中心分院院長楊志新（左四）、立委林俊憲（左五）、台南市立醫院名譽院長吳明和（右）、厚生基金會執行長陳柏同（右三）和來賓一同拿著促進台灣癌症登月計畫政策建言書獻給國健署署長吳昭軍（右五）。記者邱德祥／攝影

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