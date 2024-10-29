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外展看護將重啟 勞團要求撤回

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
勞動部將重啟外展看護工，多個民團昨在立院舉牌抗議，要求政府撤回公告，不要損害外籍移工勞動權益。記者邱德祥／攝影
勞動部將重啟外展看護工，多個民團昨在立院舉牌抗議，要求政府撤回公告，不要損害外籍移工勞動權益。記者邱德祥／攝影

勞動部將重啟外展看護工，台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體昨表示，該試辦計畫上路，將造成同工不同酬的歧視性待遇，要求撤回公告。勞動部強調，外展看護工適用八十四之一條，不會損害勞動權益。

台灣國際勞工協會專員翁倩文表示，勞動部將此辦計畫移工納入責任制，薪資可達四萬元，且享有九天休假，但移工每周平均工時達本國籍勞工的一點八倍，而薪資僅達本國籍勞工不到一點二倍，移工與本國籍勞工勞動條件與權益保障仍有落差。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，長久以來，本國籍長照人力並不適用八十四之一條規範，受到工作時間與加班時數等保障。但這項試辦計畫卻讓外國籍照護人力適用第八十四之一條規定，排除適用工作時間與加班費規定，明顯有著差別待遇，這與現行國家人權行動計畫中所提「政府應落實改善移工的工作環境、確保其基本權利得到尊重與保障」等理念背道而馳，要求排除責任制的適用。

不過，民團間也有歧見，自立生活聯盟反對放寬家庭看護工聘僱門檻、拒絕開放全面免採巴氏量表評估，卻遭台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會強烈反對，擔心這將使重症、失能、弱勢等長照家庭深感壓力，不具代表性的受照護者不應替其他人做出任何的倡議及決定。

勞動部表示，多元陪伴照顧服務試辦計畫目的在於回應民眾的看護與照顧空窗期之照顧人力，基於陪伴照顧服務工作時間、例假、休假安排有其特殊性，於適用一般工時規定，窒礙難行，確有納入適用勞動基準法第八十四條之一工作者必要性，適用八十四之一條，並不會損害外展看護工勞動權益。

國籍 看護

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