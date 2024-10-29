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台癌登月政策委員會成立 提4訴求

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

癌症連續四十二年蟬聯國人十大死因之首，立法院厚生會昨成立「台灣癌症登月政策促進委員會」，提出建言書，列舉四大訴求，包括「訂定癌症篩檢率成效指標」、「優先補強專家建議的癌症治療缺口」、「國內癌症治療指引應接軌國際」、「強化肺癌治療面向」。

「台灣癌症登月政策促進委員會」召集人、立委林俊憲表示，近年國內每年癌症死亡人數達五萬人，肺癌、乳癌、消化道癌發生率及死亡率仍高居不下，期盼醫界提供癌症防治政策方向與建議。

二○二二年，美國總統拜登宣布重啟癌症登月計畫，改善癌症預防、檢測、診斷與控制，希望在廿五年內讓癌症死亡人數減少一半。二○二三年台灣與美方國家衛生研究院癌症研究中心共同啟動「癌症登月計畫二點○，著重肺癌、乳癌、消化道癌等，合作目標含癌症精準診斷、治療新方針、發展新穎醫材及大數據分析、臨床轉譯合作等。

在四大訴求中，死亡率最高的肺癌成為討論重點，與會委員建議，中央癌症防治會報下設肺癌專案工作小組，並推動試辦計畫。台灣癌症登月政策促進委員會主委、台大癌醫中心分院院長楊志新表示，卅年前四期肺癌患者平均僅剩半年生命，隨著醫療日新月異，台大醫院四期肺癌病人五年存活率超過百分之廿，早期篩檢、晚期治療，好好照顧民眾，這是國家的責任。

對此，健保署副署長龐一鳴表示，癌症治療用藥策略相對複雜，必須將昂貴藥物優先用在需要治療的病人，現正積極推動生物相似藥，持續與專家討論如何擴充使用。

昨天成立大會上，新竹台大分院院長余忠仁、台南市立醫院名譽院長吳明和、台灣免疫暨腫瘤學會理事吳教恩、台灣胸腔暨重症加護醫學會、秀傳彰化院區癌症醫院院長張正雄、北榮副院長曾令民等專家齊聚一堂，針對肺癌、乳癌等癌症治療提出多項建議。

國健署長吳昭軍表示，經過多年努力，癌症人口逐年下降，罹癌後五年存活率逐年增加，可見早期篩檢的重要性，明年多編列四十億元用於癌症篩檢，期待每年篩檢從五百萬人增至八百萬人，一年發現癌前病變患者自五點二萬人增至十萬人，其中癌症病人自一點一萬人增至二萬人。

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