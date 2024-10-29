健保給付藥價低 中醫盼調高

民眾抱怨看中醫、服用很久中藥，但效果不佳，原因可能在於健保給付過低，一天藥費給付卅七點，不管是感冒藥、癌症藥物，均是如此。衛福部中醫藥司長希望健保署給付中醫藥價從每日定價改成逐項定價。但衛福部長邱泰源冷回「健保也不是你想做什麼，就可以做什麼」。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰接受媒體專訪表示，健保給付中藥藥價偏低，一天分三包藥給付卅七點，換算後一包科學中藥差不多十一元，藥費天花板限制了藥品濃度，這正是民眾抱怨吃了那麼久中藥，但病卻好不了的主要原因。

衛福部長邱泰源昨表示，對於中醫藥物健保給付，這是司長專業的陳述，但如果是衛福部論述，就必須嚴謹討論，「健保也不是你想做什麼，就可以做什麼」，需要經過協商過程，這是大家都很清楚的。

邱泰源說，衛福部重視中醫藥的發展，但健保給付係採協商方式，在明年度健保總額協商中，已將健保給付每天中醫藥費從卅七點提升至卅八點，必須尊重協商結果。

此外，不少中醫師抱怨，許多中藥材漲價，而健保給付藥費偏低，經營辛苦。對此，邱泰源表示，了解也體諒中醫師面臨狀況，任何需求都可透過程序來呈現，健保署會妥善溝通，把事情做的更好。

外界議論這次「部內互打」，係因溝通不良。對此，邱泰源表示，針對健保，牙醫、中醫、西醫均有不同想法，有著各自立場，但如果是衛福部論述，一定經過嚴謹討論與協商後，所做出的決策。

對於中醫反彈，健保署副署長龐一鳴表示，健保開辦時，中醫每天藥費卅元，經總額協商會議討論，明年將增加給付，變成卅八。至於健保給付中醫藥費從「每日定價」改成「逐項定價」，以往也有人提出討論，將請中醫藥司研擬詳細的提案，再開會討論。