預收除毛費被罰 醫提釋憲／禁止預收醫療費 合憲

先預付一筆款項，再分次做醫美療程，看似常態，卻是違法。北市一家醫美診所蔡姓醫師遭衛生局認定一次性預收雷射除毛費用，再分次完成療程，違反醫療法規定裁罰五萬元，他先提行政訴訟敗訴確定，再以醫療法規定有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭昨判決「一切合憲」。

該名醫師於二○一七年十月十四日向病患預收四萬九千餘元，療程為六次腋下、小腿雷射除毛等，日後可分次進行。不過，北市衛生局認定違反醫療法「擅立收費項目收費」規定，裁罰最低罰鍰五萬元，蔡不服，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

行政訴訟駁回原因有二，該診所採取預先一次性收費，再分多次治療方式，構成「預收」醫療費用，屬於衛福部函令所禁止收取的「預約治療費用」。再者，療程未依醫療法規定經主管機關事前核定，也違反醫療法、醫療法施行細則規定所禁止的擅立名目收費情形。

該醫師聲請釋憲，理由為醫療法第廿一條、第廿二條第二項、醫療法施行細則第十一條第三項，違反法律保留原則，且過度限制基本權，違反比例原則。

憲法法庭昨判決醫療法第廿一條、第廿二條第二項規定、醫療法施行細則均合憲，醫療法規定並未違背比例原則。