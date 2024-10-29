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澎湖海膽、巴西蘑菇 鎘超標

聯合報／ 記者林則澄／台北報導

澎湖海鮮聞名全台，至當地旅遊，許多人常生吃海膽，不過，食藥署最新抽驗二二四件食品重金屬含量，其中兩件澎湖海膽被檢出重金屬鎘超標，分別是○點四和○點六ppm。「這一鍋台南新光殿」現場食材巴西蘑菇也被檢出重金屬鎘七ppm，更是限量標準的三點五倍。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，世界衛生組織下轄的國際癌症研究機構（IARC）將鎘列為一級致癌物。近年來，受到環境汙染，愈來愈多重金屬存在於海產類，特別是貝類食品，一旦長期食用含有鎘的海產，將損及骨頭、腎臟功能，引發骨頭病變「痛痛病」，並造成高血壓、頻血、泡泡尿、水腫、疲倦等腎臟病變。

為保障國人飲食安全，食藥署與各地方衛生局監測國內市售食品中的重金屬含量，今年七到九月共抽驗二二四件食品，北區管理中心主任鄭維智表示，共有四件被驗出鎘，分別是兩件澎湖海膽、一件為「這一鍋、台南新光殿」巴西蘑菇、一件日本百合。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，二件水產品檢出重金屬鎘超標，都是在澎湖縣的海膽，分別抽驗於北辰市場攤販陳○秀、摩西涼冰，各自檢出重金屬鎘○點四和○點六ppm，標準值為○點三ppm。

鄭維智指出，海膽產季為每年五月到九月，屬於季節性食品，國內去年起加強重金屬抽驗，北辰市場陳姓攤販是第二度被抽驗到不合格，當地衛生局已將他列為加強輔導管理對象。

此外，稽查人員於「這一鍋餐飲股份有限公司台南新光殿」抽樣巴西蘑菇，結果驗出了金屬鎘七ppm，標準為二ppm，來源廠商是全誠貿易。鄭維智表示，這三件產品的同批違規產品已下架銷毀，未來將加強管理相關海鮮及農產品。

台北市何姓業者被抽驗到一件日本百合，檢出重金屬鎘○點二一ppm，標準為○點○五ppm，同樣經地方政府衛生局命業者限期改正後，均已無產品可供複抽驗，後續列為加強管理。

抽驗 海膽 衛生局

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