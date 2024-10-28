快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎6.31億一注獨得 獎落「這縣市」

婦人接起一通電話「錢險遭轉走」 陸警方籲關閉iPhone這功能

聽新聞
0:00 / 0:00

文化部公布社區營造獎 螺陽文教基金會等11組獲獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
榮獲「社造貢獻獎」的雲林縣螺陽文教基金會，曾於2023年舉辦西螺老街Folk_Art藝術節，用藝術來作為地方文化與生態改變的力量。圖／文化部提供
榮獲「社造貢獻獎」的雲林縣螺陽文教基金會，曾於2023年舉辦西螺老街Folk_Art藝術節，用藝術來作為地方文化與生態改變的力量。圖／文化部提供

文化部今日公布「社區營造獎」第二屆得獎名單。文化部表示，本屆共有來自全國134件團隊或個人參賽，由文化部邀集專家學者組成9人評審委員會，經熱烈討論及初、決審多輪投票，最終確認4類獎項及「評審團獎」共11位（組）獲選，將獲得獎金20萬元、獎座及得獎證書。

迎接下一個社造30，文化部長李遠表示，文化部提出「百大文化基地」構想，期盼整合及呈現政府與民間累積及共創30年的社造成果，包含社區營造、再造歷史現場、獨立書店、博物館、地方文化館、表演藝術、展覽場館等據點，成為提供全民共創、共享，具有經濟及觀光潛力的文化基地。

本屆「社造貢獻獎」共有3組獲選。花蓮縣牛犁社區交流協會長期投入人文、社福及生態等社造工作，2015年起更成為花蓮縣社區輔導團，成功促進青年返鄉及陪伴其他社區投入社造；雲林縣螺陽文教基金會自1995年成立，結合居民致力西螺延平老街的修復及保存，推動西螺延平老街文化館及承辦平原社區大學；基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖，長期擔任基隆社造家族家族長，成為公私部門間的重要橋梁，並聯合多個社區、學校及團體辦理「基隆海洋老鷹嘉年華」，成為基隆都會型社造工作的靈魂人物。

「青年行動獎」共3組獲選。大山北月有限公司創辦人暨執行長莊凱詠，在新竹橫山大山背深耕，活化廢棄的小學空間，辦理主題展覽與藝術季，成功建立產銷展售平台，連結在地小農共同參與。七喜廚房的楊七喜，自2016年起在台中以續食廚房、環境永續循環經濟系統等創新概念，投入耕耘醜蔬果續食議題、庇護無家者。並以創新的NGO經營模式，照顧社區底層弱勢。

而南投縣中寮鄉漳平溪文化藝術協會除投入地方弱勢學童課輔陪伴，在地青年楊博惇於2021年返鄉擔任協會執行長，集結在地工藝師、青年及農民，建立生態、工藝為特色的新型態觀光，著重發展構樹樹皮工藝，並積極以社群平台行銷中寮。

本屆評審委員特別頒發「評審團獎」予日本千葉大學榮譽教授宮崎清。宮崎清於台灣推動社造初期，即扮演提供新視野及協助培育社造種子人才的角色，30年來未曾中斷，期間亦積極促進臺日交流，對台灣社造發展具有重要影響力與特殊貢獻。

基隆 文化部 青年

延伸閱讀

第2屆社區營造獎揭曉 日學者宮崎清獲頒評審團獎

台灣虎航限時優惠…回程機票798元起 今天上午10時開賣

不只宮崎機場！沖繩那霸機場也挖出二戰美軍未爆彈

宮崎機場恢復運行！美製未爆彈爆炸前幾分鐘 日航班機才通過

相關新聞

威力彩頭獎6.31億元一注獨得 獎落台南

台灣彩券公司表示，今晚開獎的威力彩第87期頭獎金額6.31億元一注獨得，獎落台南市六甲區六甲里中山路25號的萬客來彩券行...

中了秒離職！威力彩頭獎上看6.3億 幸運7獎號出爐快來對

威力彩第113087期今晚開獎，第一區中獎號碼為23、35、37、09、33、11，第二區中獎號碼為02號

台東自由行補助2.0「住房率逾7成」觀光署再加碼5千萬

交通部觀光署10月15日推出台東自由行補助2.0方案，每人每月享1次宿優惠，每房每晚最多可補助1000元，上路首周台東旅...

日月潭九蛙疊像原型塑造者 南投藝術家沈政瑩離世

日月潭九蛙疊像實體原型塑造者、南投在地藝術家沈政瑩在水沙連地區有高知名度，水彩及油畫技法熟練，但近年因年事已高長期臥床，...

排燈節慶光明戰勝黑暗 印度駐台代表：如台灣人韌性

印度排燈節（Diwali）慶祝活動今天在台北賓館登場，外交部政次田中光以「芒果」形容台印關係越發甜美；印度台北協會會長葉...

自然碳匯方法+2 森林、竹林經營管理有望拿碳權

環境部溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會於今天召開第8次會議，通過「加強森林經營碳匯專案」及「竹林經營碳匯專案」2項本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。