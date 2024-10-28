文化部公布社區營造獎 螺陽文教基金會等11組獲獎

文化部今日公布「社區營造獎」第二屆得獎名單。文化部表示，本屆共有來自全國134件團隊或個人參賽，由文化部邀集專家學者組成9人評審委員會，經熱烈討論及初、決審多輪投票，最終確認4類獎項及「評審團獎」共11位（組）獲選，將獲得獎金20萬元、獎座及得獎證書。

迎接下一個社造30，文化部長李遠表示，文化部提出「百大文化基地」構想，期盼整合及呈現政府與民間累積及共創30年的社造成果，包含社區營造、再造歷史現場、獨立書店、博物館、地方文化館、表演藝術、展覽場館等據點，成為提供全民共創、共享，具有經濟及觀光潛力的文化基地。

本屆「社造貢獻獎」共有3組獲選。花蓮縣牛犁社區交流協會長期投入人文、社福及生態等社造工作，2015年起更成為花蓮縣社區輔導團，成功促進青年返鄉及陪伴其他社區投入社造；雲林縣螺陽文教基金會自1995年成立，結合居民致力西螺延平老街的修復及保存，推動西螺延平老街文化館及承辦平原社區大學；基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖，長期擔任基隆社造家族家族長，成為公私部門間的重要橋梁，並聯合多個社區、學校及團體辦理「基隆海洋老鷹嘉年華」，成為基隆都會型社造工作的靈魂人物。

「青年行動獎」共3組獲選。大山北月有限公司創辦人暨執行長莊凱詠，在新竹橫山大山背深耕，活化廢棄的小學空間，辦理主題展覽與藝術季，成功建立產銷展售平台，連結在地小農共同參與。七喜廚房的楊七喜，自2016年起在台中以續食廚房、環境永續循環經濟系統等創新概念，投入耕耘醜蔬果續食議題、庇護無家者。並以創新的NGO經營模式，照顧社區底層弱勢。

而南投縣中寮鄉漳平溪文化藝術協會除投入地方弱勢學童課輔陪伴，在地青年楊博惇於2021年返鄉擔任協會執行長，集結在地工藝師、青年及農民，建立生態、工藝為特色的新型態觀光，著重發展構樹樹皮工藝，並積極以社群平台行銷中寮。

本屆評審委員特別頒發「評審團獎」予日本千葉大學榮譽教授宮崎清。宮崎清於台灣推動社造初期，即扮演提供新視野及協助培育社造種子人才的角色，30年來未曾中斷，期間亦積極促進臺日交流，對台灣社造發展具有重要影響力與特殊貢獻。