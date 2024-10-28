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排燈節慶光明戰勝黑暗 印度駐台代表：如台灣人韌性

中央社／ 台北28日電
印度台北協會28日晚間在台北舉辦2024印度排燈節慶祝活動，外交部政務次長田中光（左5）、印度台北協會長葉達夫（右5）、總統府副秘書長何志偉（右3）等人出席。（中央社）
印度台北協會28日晚間在台北舉辦2024印度排燈節慶祝活動，外交部政務次長田中光（左5）、印度台北協會長葉達夫（右5）、總統府副秘書長何志偉（右3）等人出席。（中央社）

印度排燈節（Diwali）慶祝活動今天在台北賓館登場，外交部政次田中光以「芒果」形容台印關係愈發甜美；印度台北協會會長葉達夫則稱，排燈節慶祝光明戰勝黑暗，如同台灣人的勇敢韌性。

印度台北協會、台北印度愛樂中心、在台印度社團晚間在台北賓館舉行「2024印度排燈節慶祝活動」，總統府副秘書長何志偉、海委會主委管碧玲以及多位立委等各界人士共襄盛舉。

外交部政務次長田中光致詞時表示，印度台北協會上周在高雄舉辦排燈節活動，絢麗煙火與舞蹈表演如同將寶來塢搬來台灣；印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）致力將印度文化推廣至台灣各處，感謝他讓台灣社會更加蓬勃多元。

曾派駐印度的田中光說，印度猶如他的第二個家，今天台北賓館被點綴成美麗的小印度，到此參加慶祝活動讓他感到有些「鄉愁」，希望在台印度人也能把台灣當作第二個家。

田中光提及，台印雙邊關係近年持續發展，尤其在經貿、投資、科技以及文化交流，台灣與印度互相設處明年將滿30周年，相信台印關係會如芒果般愈來愈甜美馥郁。

葉達夫稱田中光為「印度的好朋友」，並指出，田中光吃過印度的芒果，而他則吃過台灣臭豆腐，這讓台印關係走得更遠；感謝外交部年年為印度社群打開台北賓館的大門，這已成為眾所期待的年度盛會。

葉達夫說，排燈節慶祝光明戰勝黑暗、希望贏過絕望，如同台灣人民面對逆境所展現出的韌性；而排燈節隔天為古加拉特邦新年，人們常期許新年帶來25%的成長，期許印度與台灣關係能年年成長25%。

葉達夫也送上印度羅摩神廟模型給田中光，排燈節慶祝活動現場不僅有道地美食，更有傳統舞蹈輪番上陣，講述印度古詩《羅摩衍那》的故事。

印度 外交部 芒果

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