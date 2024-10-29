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健康你我他／帶領食農實作 重溫種菜樂趣

聯合報／ 文／洪毓玲（新北新店）
食農教學課程啟發學生對蔬菜生長的興趣與學習創新能力，是師生最大的收穫。圖／洪毓玲提供
食農教學課程啟發學生對蔬菜生長的興趣與學習創新能力，是師生最大的收穫。圖／洪毓玲提供

退休後重溫種菜的樂趣。「種菜太有趣了！」「我種的菜比你種的好，直挺挺的！」「好期待最後可以吃萵苣沙拉！這是近日在學校教授食農教育實作的對話。

2年前從做了40年的護理崗位退休，為實踐全人健康兼顧活躍老化，因緣際會受邀擔任食農教育協同實作老師至今。

童年時家中手足多食指浩繁，家父在教書之餘，開闢了菜園以求自給自足，於是每天放學後與寒暑假，學習動手種菜與澆灌，自然變成重要的生活技能，沒想到幼時的務農耕作，竟成為退休後轉換第三人生的跑道。

帶領食農實作，除了準備申請食農教育專業人員資格外，需費心準備每周實作教材和採購符合夏瓜冬葉菜苗的植栽要領。Z世代的少男少女們，首次使用鋤頭翻土整地，因好奇好玩掘出一個大洞；或因雙手可把握25公斤有機土而自稱是「混土英雄；或將韭菜說成青蔥、高麗菜誤認是大白菜等。這些離譜爆笑聲，常是汗流浹背中帶來的歡樂學習氛圍。

當同學們在烈日豔陽下或冷颼颼刺骨寒風中，揮汗握鋤、挖土植栽、驚恐抓蟲之後，親摘所種的萵苣、花椰菜回家，終能體會農夫們的辛勞，當然也學會惜物感恩，把營養午餐的蔬菜全數吃完，這堂食農教學課程啟發學生對蔬菜生長的興趣與學習創新能力，則是師生最大的收穫啊。

老化 韭菜 食農教育

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