大谷翔平受傷了／肩關節半脫位 常見運動傷害

道奇隊的大谷翔平在美國大聯盟世界大賽因為盜壘受傷，媒體引述總教練羅伯茲（Dave Roberts）說法是「肩關節半脫臼」，大谷手部的力量還在，肩關節活動範圍也沒有大礙。對此傷勢，透過及時診斷、物理治療及訓練，大多可以有效地恢復肩膀的穩定性並避免重複受傷，讓選手最快時間回到球場。

肩關節半脫位對棒球運動員來說是一種常見的運動傷害，這種傷害是肱骨頭部分或不完全地脫離肩胛盂，導致肩膀不穩定。棒球選手的肩關節長期進行劇烈運動，旋轉肌群和韌帶容易因過度使用、疲勞或創傷而變得鬆弛，較容易導致肩關節半脫位。

肩關節半脫位症狀，包括肩關節不穩定感（鬆鬆的）、活動範圍受限，以及運動時肩部疼痛，長期下來會有肌肉萎縮的狀況。透過運動史、受傷史、身體理學檢查和影像學檢查（如X光和MRI）可以診斷肩膀是否半脫位，並評估嚴重程度。

肩關節半脫位患者經過適當物理治療後，大多可以完全恢復肩部功能，即使手術，術後積極復健，強化肩關節及核心肌群的肌力，可以重新參加運動，預後良好。。

常見肩關節半脫位3原因：

1.創傷性：高速、劇烈的肩部活動如投球或擊球，可能導致瞬間撞擊或扭傷，讓肩膀脫位。

2.非創傷性：長期重複的肩部動作，如頻繁投球，會使肌肉和韌帶疲勞，增加脫位風險。

3.神經肌肉：神經損傷或肌肉無力，也會導致肩膀不穩。

治療分非手術和手術兩種：

1.非手術治療：剛受傷時，冰敷減少腫脹，避免容易脫位之危險姿勢，接受物理治療（包括肩胛穩定性訓練、旋轉肌群強化訓練、增強肩關節感覺的運動），能幫助恢復肩膀的動態穩定性，必要時適當使用止痛藥物。

2.手術治療：當非手術方法無效時，手術治療可能是必要的，特別是對於重複性脫位或嚴重損傷的患者。