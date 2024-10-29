退休力／69歲挑戰古道 身心都療癒

細雨如絲般灑落，為淡蘭古道南路增添幾分神秘與詩意，聯合報舉辦「古道走讀系列」第一堂課就此展開，學員們無懼潮濕地面，毅然向山林深處邁進。多次參加課程的65歲Annie提到，「阿布老師對安全的重視，讓我們在旅程中很安心。」他總是細心提醒該注意之處，悉心照顧，讓她能專注欣賞沿途美景，並學習到關於植物和古道的知識。

69歲的修先生初探淡蘭古道，這片原始森林與古老步道令他感觸頗深。「原以為是一趟輕鬆的步道旅行，可以慢慢欣賞風景，沒想到整個行程卻充滿挑戰與驚喜。」因為資深山域嚮導阿布老師對古道歷史的生動講解，讓他在每一步的探索中，彷彿觸摸到過往的時光。「阿布老師講述這條古道，在清代如何成為茶商往來的重要通道，讓我重新認識了台灣深厚的文化底蘊。」

對許多退休族群來說，參加聯合報推出退休5力課程「古道走讀系列─時光散策輕旅行」，不僅是為了運動健身，更是一種心靈上的療癒。資深登山愛好者張小姐表示，「其實這些古道難度不是特別高，但跟著阿布老師走古道，多了許多新發現，所以走得很開心。」她強調，退休後參與戶外活動，不僅能保持身體健康，讓心態保持年輕，更能認識許多志同道合的朋友。

在阿布老師的引領下，學員們走進淡蘭古道的歷史長河，他感性地說，「我希望接下來的課程，能讓更多人認識台灣，認識這片土地的故事。讓大家不僅僅是來健行，還能帶著對這片土地的敬意去探索，去感受它的美。」