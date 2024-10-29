聽新聞
0:00 / 0:00

退休力／69歲挑戰古道 身心都療癒

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
「古道走讀系列─淡蘭古道南路」學員開心合影。施又慈／攝影
「古道走讀系列─淡蘭古道南路」學員開心合影。施又慈／攝影

細雨如絲般灑落，為淡蘭古道南路增添幾分神秘與詩意，聯合報舉辦「古道走讀系列」第一堂課就此展開，學員們無懼潮濕地面，毅然向山林深處邁進。多次參加課程的65歲Annie提到，「阿布老師對安全的重視，讓我們在旅程中很安心。」他總是細心提醒該注意之處，悉心照顧，讓她能專注欣賞沿途美景，並學習到關於植物和古道的知識。

69歲的修先生初探淡蘭古道，這片原始森林與古老步道令他感觸頗深。「原以為是一趟輕鬆的步道旅行，可以慢慢欣賞風景，沒想到整個行程卻充滿挑戰與驚喜。」因為資深山域嚮導阿布老師對古道歷史的生動講解，讓他在每一步的探索中，彷彿觸摸到過往的時光。「阿布老師講述這條古道，在清代如何成為茶商往來的重要通道，讓我重新認識了台灣深厚的文化底蘊。」

對許多退休族群來說，參加聯合報推出退休5力課程「古道走讀系列─時光散策輕旅行」，不僅是為了運動健身，更是一種心靈上的療癒。資深登山愛好者張小姐表示，「其實這些古道難度不是特別高，但跟著阿布老師走古道，多了許多新發現，所以走得很開心。」她強調，退休後參與戶外活動，不僅能保持身體健康，讓心態保持年輕，更能認識許多志同道合的朋友

在阿布老師的引領下，學員們走進淡蘭古道的歷史長河，他感性地說，「我希望接下來的課程，能讓更多人認識台灣，認識這片土地的故事。讓大家不僅僅是來健行，還能帶著對這片土地的敬意去探索，去感受它的美。」

退休5力課程「古道走讀系列─時光散策輕旅行」

日期：

11月04日(一) XO級紙寮坑古道(汐止)

11月11日(一)淡蘭古道中路-北勢溪+灣潭古道(雙溪)

11月18日(一)更寮古道-土庫岳(深坑)

12月09日(一)出關古道-樟之細路系列(苗栗)

時間：上午7時至下午4時或5時

洽詢：02-8692-5588 轉5869

報名可點此網址

朋友 淡蘭古道

延伸閱讀

六堆秋收祭活動先鋒堆聚落展 深度走讀屏東萬巒客庄

齊柏林負債天文數字…陳文茜曝郭董善舉1句話好催淚 齊廷洹兄妹回應了

齊廷洹遭辱「靠爸」 陳文茜揭齊柏林留巨債 郭台銘出手

親睹齊柏林一家度過刧難 陳文茜：相信他以兒子為榮

相關新聞

台灣癌症登月政策促進委員會成立 提出4大訴求

癌症連續42年蟬聯國人十大死因之首，立法院厚生會昨成立「台灣癌症登月政策促進委員會」，召集人、立委林俊憲說，2019年起...

影片宣傳台灣 BBC、CNN同步放送

交通部觀光署昨天公布最新台灣觀光品牌國際宣傳影片，該宣傳影片也於CNN、BBC同步播放，盼傳遞台灣自然景觀及人文魅力，吸...

落日月台X好樂團限量專場

今年，驚喜製造以「落日月台」的奇幻空間設計，與療癒系的沉浸式體驗吸引萬名旅客前來，並在七十分鐘內逃離現實、一窺人生終點的...

蘋果M4版iMac無預警登場！記憶體升級、定價44900元7大看點一次看

蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak曾預告本周會有新款Mac機種，果真在台灣時間今日（10月28日）周一深夜無預警推出M4版iMac，不僅搭載全新M4晶片外，記憶體也從16GB起跳，並支援蘋果最新人工智慧助理Apple Intelligence，以免額外付費軟體更新的形式提供，定價為4萬4900元起。聯合新聞網《科技玩家》製懶人包整理M4版iMac七大看點。

元氣最愛問／抗癌教授韓柏檉 自創無框架料理

台北醫學大學名譽教授韓柏檉是肝癌患者，切除三分之二肝臟，接受25次化療、12次放療、標靶藥物治療，曾復發1次，被醫師宣告...

11月徵文主題：如何照護老寶貝

只信命理、民俗療法，不聽醫師建議，拒看西醫。肢體失能，卻不聘外籍看護，不讓長照的照服員進入家中，只依賴妻小照護。許多民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。