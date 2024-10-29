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元氣最愛問／抗癌教授韓柏檉 自創無框架料理

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
抗癌教授韓柏檉。記者林澔一／攝影
抗癌教授韓柏檉。記者林澔一／攝影

台北醫學大學名譽教授韓柏檉是肝癌患者，切除三分之二肝臟，接受25次化療、12次放療、標靶藥物治療，曾復發1次，被醫師宣告生命只剩下3個月，沒想到他竟抗癌有成，至今已走過16個年頭。「元氣最愛問」節目邀請韓柏檉分享抗癌心路歷程，並示範兩道「無框架料理」。他認為，罹患肝癌，除了他是B肝帶原者外，與情緒及壓力大有關，「其實解決問題的答案都在心靈。」

「心、動、吃、睡」是韓柏檉的養生祕訣，包括心靈療癒、運動、健康飲食、好好睡覺。首先心態很重要，應該做個沒有框架的人，建議做些讓自己開心的事，年齡不是問題，要讓自己維持看起來年輕的樣子，若察覺家人或周遭人開始嫌棄自己時，可以調整講話方式，提出的意見不被接受也沒關係，要學習打破框架。

打破框架的概念也可以套用在飲食上，韓柏檉在節目中示範「無水紅燒肉」與「拿鐵濃湯」兩道無框架料理，韓柏檉說，無框架料理就是希望大家放掉束縛，打破慣性思維，食材及作法不必講求精準，只要準備新鮮當季的食材，掌握大方向，不需要廚藝就可以在家輕鬆做，簡單烹調就很健康美味又紓壓，而且充滿樂趣。

第一道「無水紅燒肉」，準備一只不鏽鋼鍋，不需要放油及水，先鋪薑片再放豬肉，烹煮過程中加入醬油上色，翻炒後蓋上鍋蓋繼續煮，最後按照個人喜好添加調味料即可盛盤上桌，可準備一些水果切片鋪底或擺在盤邊，像鳳梨、木瓜、酪梨皆可。

第二道「拿鐵濃湯」，這道湯品發揮創意將咖啡入菜，還加入熱牛奶，也加入酪梨、南瓜、堅果穀粉，不但營養更增加飽足感，牙口不好的年長者也能安心食用。湯品可按照個人喜好自行調味，像加少許柳橙汁、椰子油、黑松露油，也可以加入辣椒粉、紅咖哩粉等辛香料，不但增添風味，品嘗起來也有層次感，可以削些新鮮的檸檬皮屑提升香氣。

抗癌養生4祕訣

1.心靈療癒

2.運動

3.健康飲食

4.好好睡覺

韓柏檉示範無框架料理：無水紅燒肉(左)、拿鐵濃湯(右)。記者林澔一／攝影
韓柏檉示範無框架料理：無水紅燒肉(左)、拿鐵濃湯(右)。記者林澔一／攝影

無水紅燒肉

食材：梅花肉約1斤半、老薑2大塊、醬油或醬油膏

作法：

1.建議使用316鈦合金不鏽鋼鍋。

2.薑片鋪滿鍋底，再放入梅花肉塊。

3.開中小火煮至香味飄出，中途加醬油、少許高粱。

4.翻炒後，蓋上鍋蓋繼續煮熟即成。

拿鐵濃湯

食材：熱牛奶、熱咖啡、切塊酪梨、蒸熟南瓜、堅果穀粉

作法：

1.將熱牛奶和熱咖啡倒入果汁機，約1000㏄。

2.加入酪梨、南瓜及堅果穀粉，打成泥之後盛盤。

3.依個人喜好加入其他調味料。

4.可削一些新鮮的檸檬皮屑在濃湯上即成。

觀看完整節目

健康飲食 食材

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