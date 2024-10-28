網傳動物醫事助理免費課程 防檢署：不實訊息
農業部防檢署今天表示，網路出現「完成任務即可免費參加動物醫事助理課程」，是不實訊息；欲報名動物醫事助理課程、辦理相關事宜，請上「動物醫事助理認證平台」確認。
農業部動植物防疫檢疫署發布資訊指出，已針對近日網路出現前述動物醫事助理免費課程資訊，洽詢開課單位了解，結果並非事實。
防檢署強調，國內通過審核的動物醫事助理認證機構為「中華民國獸醫師公會全國聯合會」，想要報名動物醫事助理訓練課程、報考能力檢定測驗，以及申請動物醫事助理合格證書與識別證等事宜，都必須透過全聯會在7月1日啟動的「動物醫事助理認證平台」申辦。
防檢署補充，民國112年已發布「動物醫事助理認證及認證機構認可辦法」，迄今農業部認可的動物醫事助理認證機構為全聯會；至10月26日為止，計有11個單位向全聯會申請成為訓練課程單位，其中6個單位已通過審核，陸續辦理課程中，想報名的人，可上「動物醫事助理認證平台」查詢內容。
另外，有意辦理前述相關事宜者，也可去電（02）7727-3710轉802，向全聯會動物醫事助理工作小組諮詢，以確保自身權益。
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