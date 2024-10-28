陳世凱考察屏東交通建設 指示加速枋寮鐵公路改善計畫

立法院交通委員會今考察屏東地區交通建設，針對枋寮車站高架化案，交通部長陳世凱表示，枋寮地區鐵公路的改善計畫，已要求公路局及鐵道局加速辦理，盡早提供更便捷交通服務；另針對恆春建城150周年系列活動，陳世凱說，將持續與屏東縣政府合作，盼透過各項重大交通建設及觀光活動，促進屏南地區觀光旅遊。

立法院交通委員會今前往考察「枋寮外環道案」、「枋寮車站大平台規畫案」、「屏南快速道路案」、「恆春建城150周年活動」、「恆春機場活化」、「恆春觀光鐵道案」等6項重大交通建設議題。

其中，針對地方期待的枋寮車站高架化案，鐵道局報告，該車站高架化已納入「南迴鐵路線型改善暨瓶頸路段雙軌化」計畫中，一併陳報行政院審議中。

陳世凱表示，有關枋寮地區鐵公路的改善計畫，都是當地民眾密切相關且非常關心的交通建設，已請公路局及鐵道局積極推動，加速辦理各項作業，盡早提供更便捷的交通服務。

針對「恆春建城150周年」系列活動，觀光署表示將與屏東縣政府成立專案小組規畫，跨部會整合各項活動及改善軟硬體設備，大鵬灣管理處也會邀集當地觀光圈業者共同參予行銷及推廣恆春建城150周年；鐵道局表示，目前刻正辦理「屏南觀光鐵道可行性研究｣，後續將邀縣府共同討論盡早完成評估作業。

陳世凱說，交通部將持續與屏東縣府密切合作，盼透過各項重大交通建設及觀光活動，促進屏南地區觀光旅遊。

至於恆春機場進行多項重大建設報告及討論，公路局報告，有關「屏南快速道路」案正辦理綜合規畫，明年中將同步啟動環評作業，以縮短作業時程，後續設計及用地取得也規畫採併行作業方式加速推動。