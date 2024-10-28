台東自由行補助2.0「住房率逾7成」觀光署再加碼5千萬

交通部觀光署10月15日推出台東自由行補助2.0方案，每人每月享1次宿優惠，每房每晚最多可補助1000元，上路首周台東旅館住房率即較9月成長逾7成，觀光署今再宣布加碼挹注補助經費5000萬元，至今年11月30日或經費用罄為止。

為鼓勵自由行旅客重遊台東，延續暑假熱度、促進淡季旅遊，觀光署啟動台東2.0方案，自10月15日至11月30日或經費用罄為止，國人前往台東旅遊，不分平假日、每月皆能享有1次優惠，每房每晚最多折抵1000元，盼帶動在地觀光產業活絡及提升旅宿業住房率。

觀光署表示，啟動台東2.0方案後，加上台東縣接連辦理臺東藝穗節、台東光祭、國際衝浪公開賽、「出發吧來台東演唱會」等觀光活動的效益，國人踴躍使用自由行補助優惠。

觀光署指出，經調查，方案啟動首周，台東旅館住宿突破50%，較9月平均住房率成長逾7成，補助款使用率也已突破85%。觀光署再加碼5000萬元預算，希望縣府也持續辦理相關觀光活動，共同鼓勵及吸引國人前往旅遊及住宿，促進在地觀光。

根據規定，國人於活動期間入住有參加本活動的台東合法旅宿，即可享有相關住宿優惠，除直接向旅宿業者訂房外，也可透過觀光署核定的旅行社所營國內訂房平台訂房，如易遊網、奧丁丁、東南、一起、可樂、康迅、雄獅、易飛網、亞揪遊等。更多相關資訊可至觀光署官網（https://admin.taiwan.net.tw/businessinfo/FilePage?a=21490）或自由行活動網站（https://gostayeast.tad.gov.tw/）查詢。