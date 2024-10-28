快訊

18歲男嫌當街強擄桃園女童 「有反覆實施之虞」檢方聲押禁見

台灣教授拚外交！風光登阿拉伯國家最大報紙頭條 為台爭光

京華城案柯文哲指示速辦「怎做都行」？ 檢廉傳喚前產發局長作證

聽新聞
0:00 / 0:00

台東自由行補助2.0「住房率逾7成」觀光署再加碼5千萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台東自由行補助2.0首周住房率逾7成，觀光署再加碼補助5000萬。聯合報系資料照
台東自由行補助2.0首周住房率逾7成，觀光署再加碼補助5000萬。聯合報系資料照

交通部觀光署10月15日推出台東自由行補助2.0方案，每人每月享1次宿優惠，每房每晚最多可補助1000元，上路首周台東旅館住房率即較9月成長逾7成，觀光署今再宣布加碼挹注補助經費5000萬元，至今年11月30日或經費用罄為止。

為鼓勵自由行旅客重遊台東，延續暑假熱度、促進淡季旅遊，觀光署啟動台東2.0方案，自10月15日至11月30日或經費用罄為止，國人前往台東旅遊，不分平假日、每月皆能享有1次優惠，每房每晚最多折抵1000元，盼帶動在地觀光產業活絡及提升旅宿業住房率。

觀光署表示，啟動台東2.0方案後，加上台東縣接連辦理臺東藝穗節、台東光祭、國際衝浪公開賽、「出發吧來台東演唱會」等觀光活動的效益，國人踴躍使用自由行補助優惠。

觀光署指出，經調查，方案啟動首周，台東旅館住宿突破50%，較9月平均住房率成長逾7成，補助款使用率也已突破85%。觀光署再加碼5000萬元預算，希望縣府也持續辦理相關觀光活動，共同鼓勵及吸引國人前往旅遊及住宿，促進在地觀光。

根據規定，國人於活動期間入住有參加本活動的台東合法旅宿，即可享有相關住宿優惠，除直接向旅宿業者訂房外，也可透過觀光署核定的旅行社所營國內訂房平台訂房，如易遊網、奧丁丁、東南、一起、可樂、康迅、雄獅、易飛網、亞揪遊等。更多相關資訊可至觀光署官網（https://admin.taiwan.net.tw/businessinfo/FilePage?a=21490）或自由行活動網站（https://gostayeast.tad.gov.tw/）查詢。

台東 自由行 觀光署

延伸閱讀

台東住房率成長7成 自由行補助經費加碼

店面租不出去、慘遭算命店取代？台中逢甲夜市驚傳倒店潮 經發局長說話了

冬山河親水公園溫泉再造卻只規劃2間湯屋 議員批「小兒科」

五月天花蓮公益演唱會下周登場 周邊道路兩階段交管

相關新聞

澎湖海膽重金屬「鎘」超標 毒物專家：骨腎肺恐出問題

衛福部食藥署今天公布7月至9月食品中重金屬稽查結果，包括2件海膽、1件巴西蘑菇、1件日本百合檢出重金屬「鎘」超標。林口長...

台東自由行補助2.0「住房率逾7成」觀光署再加碼5千萬

交通部觀光署10月15日推出台東自由行補助2.0方案，每人每月享1次宿優惠，每房每晚最多可補助1000元，上路首周台東旅...

陳世凱考察屏東交通建設 指示加速枋寮鐵公路改善計畫

立法院交通委員會今考察屏東地區交通建設，針對枋寮車站高架化案，交通部長陳世凱表示，枋寮地區鐵公路的改善計畫，已要求公路局...

高雄小港醫院推數位化腸癌篩檢 早期揪出潛「腸」危機

高雄小港醫院今天宣布與台灣羅氏醫療診斷設備公司，共同簽署大腸直腸癌風險指數分析軟體合作計畫，推動數位化腸癌篩檢，透過演算...

全國農會3長籲漲公糧收購價 農業部堅推原政策

中華民國農會理事長黃瑞吉、常務監事吳正仁、總幹事張永成今天聯合發布聲明，呼籲農業部依立法院決議提高公糧收購價新台幣5元。...

游素蘭推新作「罌粟花」 探問邪教、厭女、GL

投入漫畫創作逾30年，新科金漫獎特別貢獻獎得主游素蘭與漫畫家喬英、Ben Wanghsu合作，創作線上連載新作「罌粟花」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。