快訊

18歲男嫌當街強擄桃園女童 「有反覆實施之虞」檢方聲押禁見

台灣教授拚外交！風光登阿拉伯國家最大報紙頭條 為台爭光

京華城案柯文哲指示速辦「怎做都行」？ 檢廉傳喚前產發局長作證

全國農會3長籲漲公糧收購價 農業部堅推原政策

中央社／ 台北28日電
中華民國農會3長發布聲明，呼籲農業部依立法院決議提高公糧收購價新台幣5元。圖／聯合報系資料照片
中華民國農會3長發布聲明，呼籲農業部依立法院決議提高公糧收購價新台幣5元。圖／聯合報系資料照片

中華民國農會理事長黃瑞吉、常務監事吳正仁、總幹事張永成今天聯合發布聲明，呼籲農業部依立法院決議提高公糧收購價新台幣5元。農業部重申，將續推「1集、2轉、3加3」政策。

中華民國農會發布新聞指出，考量物價飛漲，立法院於2024年7月16日決議，將公糧收購價格由每公斤26元調升至31元；10月中華民國農會召開理監事聯席會議，會中討論請農業部正視以上訴求，前述3長並發布聯合聲明，呼籲農業部落實立法院決議，反映稻農生產成本。

農業部重申，感謝對農民的關心，公糧調漲影響整體農業均衡發展，不僅涉及整體稻米產業的發展，也對產業均衡發展影響深遠；因此經過審慎評估及與產業溝通後提出「1集、2轉、3加3稻米產業升級」政策，會持續推行。

農業部並表示，因為上述政策可真正提升整體稻農收益、調整稻米產業結構、促進農業永續發展及確保糧食安全自主。

公糧 農業部

延伸閱讀

平溪紫東社區獲金牌農村肯定 席開46桌辦感恩餐會

斥資6000萬！6口伏流水井明年底完工 通霄將增加50公頃農田用水

北檢約談陳吉仲等查進口蛋 張啓楷嗆用柯文哲模式偵辦

北檢偵辦超思進口蛋案 陳吉仲、林聰賢、陳駿季3人訊後請回

相關新聞

台東自由行補助2.0「住房率逾7成」觀光署再加碼5千萬

交通部觀光署10月15日推出台東自由行補助2.0方案，每人每月享1次宿優惠，每房每晚最多可補助1000元，上路首周台東旅...

陳世凱考察屏東交通建設 指示加速枋寮鐵公路改善計畫

立法院交通委員會今考察屏東地區交通建設，針對枋寮車站高架化案，交通部長陳世凱表示，枋寮地區鐵公路的改善計畫，已要求公路局...

高雄小港醫院推數位化腸癌篩檢 早期揪出潛「腸」危機

高雄小港醫院今天宣布與台灣羅氏醫療診斷設備公司，共同簽署大腸直腸癌風險指數分析軟體合作計畫，推動數位化腸癌篩檢，透過演算...

全國農會3長籲漲公糧收購價 農業部堅推原政策

中華民國農會理事長黃瑞吉、常務監事吳正仁、總幹事張永成今天聯合發布聲明，呼籲農業部依立法院決議提高公糧收購價新台幣5元。...

游素蘭推新作「罌粟花」 探問邪教、厭女、GL

投入漫畫創作逾30年，新科金漫獎特別貢獻獎得主游素蘭與漫畫家喬英、Ben Wanghsu合作，創作線上連載新作「罌粟花」...

日本金魚展惹議 主辦單位：組專業顧問團確保魚健康

日本金魚藝術展（Art Aquarium）預計11月台北展出，但因過往展演方式，引起動保團體、農業部等憂心不利魚隻。展覽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。