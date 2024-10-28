全國農會3長籲漲公糧收購價 農業部堅推原政策

中華民國農會理事長黃瑞吉、常務監事吳正仁、總幹事張永成今天聯合發布聲明，呼籲農業部依立法院決議提高公糧收購價新台幣5元。農業部重申，將續推「1集、2轉、3加3」政策。

中華民國農會發布新聞指出，考量物價飛漲，立法院於2024年7月16日決議，將公糧收購價格由每公斤26元調升至31元；10月中華民國農會召開理監事聯席會議，會中討論請農業部正視以上訴求，前述3長並發布聯合聲明，呼籲農業部落實立法院決議，反映稻農生產成本。

農業部重申，感謝對農民的關心，公糧調漲影響整體農業均衡發展，不僅涉及整體稻米產業的發展，也對產業均衡發展影響深遠；因此經過審慎評估及與產業溝通後提出「1集、2轉、3加3稻米產業升級」政策，會持續推行。

農業部並表示，因為上述政策可真正提升整體稻農收益、調整稻米產業結構、促進農業永續發展及確保糧食安全自主。