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游素蘭推新作「罌粟花」 探問邪教、厭女、GL

中央社／ 台北28日電
新科金漫獎特別貢獻獎得主游素蘭。（中央社）
新科金漫獎特別貢獻獎得主游素蘭。（中央社）

投入漫畫創作逾30年，新科金漫獎特別貢獻獎得主游素蘭與漫畫家喬英、Ben Wanghsu合作，創作線上連載新作「罌粟花」，除聚焦社會議題如邪教、厭女、催眠等，也充滿GL（Girls' love）元素。

條漫「罌粟花Heroin-E」現已上線於平台CXC創利市集，游素蘭透過臉書粉絲專頁貼文分享，「罌粟花」這部作品對她來說意義重大，條漫形式創作是段突破自我、重新出發的旅程，而重返漫畫連載的感覺像是一場夢，她將心血投入在這部有深意的題材中，希望能讓每名讀者感受到故事的力量。

「罌粟花」由藍蘊星辰創意集結游素蘭、喬英及Ben Wanghsu推出，漫畫編劇為藍蘊星辰創意創辦人王飛然，曾獲第14屆文化部電視劇本創作優等獎，並獲T-Comics文化黑潮計畫支持。

藍蘊星辰創意今天透過新聞稿表示，「罌粟花」以雙女主角間的深厚情感為主軸，描繪她們在禁忌和愛恨交織中的追尋真相之旅，呈現出「新暴力美學」的獨特風格。台灣一直以來引領多元包容的價值觀，而「罌粟花」正是支持性別平等和倡導女性力量的重要文化作品，致力於將這些聲音帶入國際視野。

金漫獎

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