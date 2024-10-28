雨區擴大 北北基宜及高屏防大雨

交通部中央氣象署今天晚間更新大雨特報，受東北季風影響及午後對流雲系發展旺盛影響，雨區擴大，北北基、高屏、宜蘭等地區留意局部大雨發生。

氣象署更新大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭山區、大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

另外，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東地區及高雄山區也有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨地區為基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區。

根據氣象署網站，今天截至晚間6時許，各縣市累積雨量以新北市萬里區110.5毫米最多，其次為宜蘭縣南澳鄉109.5毫米、台北市南港區103毫米。