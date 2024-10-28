快訊

18歲男嫌當街強擄桃園女童 「有反覆實施之虞」檢方聲押禁見

台灣教授拚外交！風光登阿拉伯國家最大報紙頭條 為台爭光

京華城案柯文哲指示速辦「怎做都行」？ 檢廉傳喚前產發局長作證

雨區擴大 北北基宜及高屏防大雨

中央社／ 台北28日電

交通部中央氣象署今天晚間更新大雨特報，受東北季風影響及午後對流雲系發展旺盛影響，雨區擴大，北北基、高屏、宜蘭等地區留意局部大雨發生。

氣象署更新大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭山區、大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

另外，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東地區及高雄山區也有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨地區為基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區。

根據氣象署網站，今天截至晚間6時許，各縣市累積雨量以新北市萬里區110.5毫米最多，其次為宜蘭縣南澳鄉109.5毫米、台北市南港區103毫米。

宜蘭 氣象署

延伸閱讀

東北季風發威！5縣市發布大雨特報 影響持續到晚上

上游山區豪大雨…北水處直潭壩水庫水位上升 17時30分起調節性放水

影／台南新化龍崎山區小黃公車上線 首用純電休旅車載客

東北季風影響4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

相關新聞

台東自由行補助2.0「住房率逾7成」觀光署再加碼5千萬

交通部觀光署10月15日推出台東自由行補助2.0方案，每人每月享1次宿優惠，每房每晚最多可補助1000元，上路首周台東旅...

陳世凱考察屏東交通建設 指示加速枋寮鐵公路改善計畫

立法院交通委員會今考察屏東地區交通建設，針對枋寮車站高架化案，交通部長陳世凱表示，枋寮地區鐵公路的改善計畫，已要求公路局...

高雄小港醫院推數位化腸癌篩檢 早期揪出潛「腸」危機

高雄小港醫院今天宣布與台灣羅氏醫療診斷設備公司，共同簽署大腸直腸癌風險指數分析軟體合作計畫，推動數位化腸癌篩檢，透過演算...

全國農會3長籲漲公糧收購價 農業部堅推原政策

中華民國農會理事長黃瑞吉、常務監事吳正仁、總幹事張永成今天聯合發布聲明，呼籲農業部依立法院決議提高公糧收購價新台幣5元。...

游素蘭推新作「罌粟花」 探問邪教、厭女、GL

投入漫畫創作逾30年，新科金漫獎特別貢獻獎得主游素蘭與漫畫家喬英、Ben Wanghsu合作，創作線上連載新作「罌粟花」...

日本金魚展惹議 主辦單位：組專業顧問團確保魚健康

日本金魚藝術展（Art Aquarium）預計11月台北展出，但因過往展演方式，引起動保團體、農業部等憂心不利魚隻。展覽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。