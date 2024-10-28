民團反對鐘點移工適用責任制 雇主協會：深感遺憾

今天多個社福及勞工團體於立法院前反對多元陪伴鐘點移工適用責任制，也批評若移工適用責任制，將出現與本籍勞工同工不同酬。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表示，對今天台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，反對全面免評巴氏量表及鐘點看護工適用責任制的主張深表遺憾，也要求今天參加記者會的團體勿替其他人做出任何的倡議及決定。

雇主協會指出，自立生活聯盟多為不須外籍看護工的受照顧者，其反對放寬家庭看護工聘僱門檻、拒絕開放全面免採巴氏量表評估，以及扼殺以鐘點看護工多元陪伴計畫來解決照護空窗的訴求，勢必讓重症無人照護，持續影響重症、失能、弱勢的長照家庭，該團體決策者在未了解聘僱移工家庭實際需求的狀況下，且沒有家庭看護工雇主的參與，不具代表性的受照護者勿替其他人做出任何的倡議及決定。

雇主協會說明，巴氏量表的全面免評並非僅為了個別利益，而是為了讓更多因家人罹病而需要聘僱長照服務的家庭能夠及時得到照護喘息的機會，不僅關乎長照服務的可及性，更直接影響年輕照護者家庭的生活品質，使其無後顧之憂規畫將來、甚至生育後代，台灣正面臨少子化與缺工的重大挑戰，而開放巴氏量表的多元免評正是一個有效的解決方案。

雇主協會指出，重視外勞權益是每個社會都應該共同維護的基本人權，然而請不要用人權的名義忽視長照家庭的生存權益，任何的政策應當兼顧各方的需求，而非一味地做出限制，使得弱勢雇主在無法聘僱必要人力的情況下，更難維持家庭生計和照護品質，因此強烈譴責該團體在錯誤的理念下，對台灣弱勢雇主造成的傷害，仍期待任何開放市場機制的方式來解決台灣老年化問題，並共同構建一個對所有人都有利的社會。