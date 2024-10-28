快訊

18歲男嫌當街強擄桃園女童 「有反覆實施之虞」檢方聲押禁見

台灣教授拚外交！風光登阿拉伯國家最大報紙頭條 為台爭光

京華城案柯文哲指示速辦「怎做都行」？ 檢廉傳喚前產發局長作證

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖海膽重金屬「鎘」超標 毒物專家：骨腎肺恐出問題

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
毒物專家顏宗海指出，吃下或吸入過多的鎘，會傷害人體的骨頭、腎、肺且易致癌。圖為衛福部食藥署與地方政府衛生局聯合稽查下，檢出重金屬鎘超標的巴西蘑菇。圖／食藥署提供
毒物專家顏宗海指出，吃下或吸入過多的鎘，會傷害人體的骨頭、腎、肺且易致癌。圖為衛福部食藥署與地方政府衛生局聯合稽查下，檢出重金屬鎘超標的巴西蘑菇。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布7月至9月食品中重金屬稽查結果，包括2件海膽、1件巴西蘑菇、1件日本百合檢出重金屬「鎘」超標。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，吃下或吸入過多的鎘，會傷害人體的骨頭、腎、肺且易致癌，又該重金屬中毒後無解毒劑，因此預防勝於治療。

食藥署與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量，公布「113年度市售食品中重金屬監測計畫7-9月執行結果」，總計抽驗224件食品，其中2件水產品（海膽）及1件蔬果植物類（巴西蘑菇）、1件「日本百合」檢出重金屬鎘與規定不符，同批違規產品立即下架銷毀，經地方政府衛生局命業者限期改正後，均已無產品可供複抽驗，後續列為加強管理。

顏宗海表示，鎘被世界衛生組織（WHO）下轄的國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物，而在國內外近年由於環境汙染，導致該重金屬易存於海產類，特別是貝類食品，其中人體吃下鎘後，最嚴重會對骨頭、腎臟造成傷害，其中骨頭病變就是痛痛病，腎臟病變包括高血壓、頻血、泡泡尿、水腫、疲倦。

他進一步提到，若為從事製造業中的焊接工作者，容易在環境中吸入鎘，最嚴重會導致慢性阻塞性肺病（COPD），造成肺臟功能異常，且該重金屬中毒在臨床上不像鉛、汞、砷等有解毒劑，而在香菸、加工產品、受汙染的食材等，都可見到鎘的蹤跡，因此預防勝於治療。

食藥署與地方政府衛生局聯合抽驗224件食品，其中2件水產品（海膽）及1件蔬果植物類（巴西蘑菇）、1件「日本百合」檢出重金屬鎘與規定不符。圖／食藥署提供
食藥署與地方政府衛生局聯合抽驗224件食品，其中2件水產品（海膽）及1件蔬果植物類（巴西蘑菇）、1件「日本百合」檢出重金屬鎘與規定不符。圖／食藥署提供

腎臟病 衛生局 食藥署

延伸閱讀

5年前墜井意外後架鐵網 澎湖古蹟四眼井「不給看」、文化局允檢討改善

食藥署重金屬稽查違規 2件澎湖海膽、巴西蘑菇上榜

提升澎湖離島穩定供電 台電進行望安等地線路改壓

過期茶葉還能沖泡？顏宗海：若微生物增生恐急性腸胃炎

相關新聞

台東自由行補助2.0「住房率逾7成」觀光署再加碼5千萬

交通部觀光署10月15日推出台東自由行補助2.0方案，每人每月享1次宿優惠，每房每晚最多可補助1000元，上路首周台東旅...

陳世凱考察屏東交通建設 指示加速枋寮鐵公路改善計畫

立法院交通委員會今考察屏東地區交通建設，針對枋寮車站高架化案，交通部長陳世凱表示，枋寮地區鐵公路的改善計畫，已要求公路局...

高雄小港醫院推數位化腸癌篩檢 早期揪出潛「腸」危機

高雄小港醫院今天宣布與台灣羅氏醫療診斷設備公司，共同簽署大腸直腸癌風險指數分析軟體合作計畫，推動數位化腸癌篩檢，透過演算...

全國農會3長籲漲公糧收購價 農業部堅推原政策

中華民國農會理事長黃瑞吉、常務監事吳正仁、總幹事張永成今天聯合發布聲明，呼籲農業部依立法院決議提高公糧收購價新台幣5元。...

游素蘭推新作「罌粟花」 探問邪教、厭女、GL

投入漫畫創作逾30年，新科金漫獎特別貢獻獎得主游素蘭與漫畫家喬英、Ben Wanghsu合作，創作線上連載新作「罌粟花」...

日本金魚展惹議 主辦單位：組專業顧問團確保魚健康

日本金魚藝術展（Art Aquarium）預計11月台北展出，但因過往展演方式，引起動保團體、農業部等憂心不利魚隻。展覽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。