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澎湖海膽重金屬「鎘」超標 毒物專家：骨腎肺恐出問題
衛福部食藥署今天公布7月至9月食品中重金屬稽查結果，包括2件海膽、1件巴西蘑菇、1件日本百合檢出重金屬「鎘」超標。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，吃下或吸入過多的鎘，會傷害人體的骨頭、腎、肺且易致癌，又該重金屬中毒後無解毒劑，因此預防勝於治療。
食藥署與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量，公布「113年度市售食品中重金屬監測計畫7-9月執行結果」，總計抽驗224件食品，其中2件水產品（海膽）及1件蔬果植物類（巴西蘑菇）、1件「日本百合」檢出重金屬鎘與規定不符，同批違規產品立即下架銷毀，經地方政府衛生局命業者限期改正後，均已無產品可供複抽驗，後續列為加強管理。
顏宗海表示，鎘被世界衛生組織（WHO）下轄的國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物，而在國內外近年由於環境汙染，導致該重金屬易存於海產類，特別是貝類食品，其中人體吃下鎘後，最嚴重會對骨頭、腎臟造成傷害，其中骨頭病變就是痛痛病，腎臟病變包括高血壓、頻血、泡泡尿、水腫、疲倦。
他進一步提到，若為從事製造業中的焊接工作者，容易在環境中吸入鎘，最嚴重會導致慢性阻塞性肺病（COPD），造成肺臟功能異常，且該重金屬中毒在臨床上不像鉛、汞、砷等有解毒劑，而在香菸、加工產品、受汙染的食材等，都可見到鎘的蹤跡，因此預防勝於治療。
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