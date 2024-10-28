CAS農產品保食安享美味 農業部攜手家樂福設專區

農業部今天表示，台灣優良農產品（CAS）推動36年來，已有596項CAS標章農產品上市，即日起攜手家樂福4店設專區宣導行銷1個月，民眾可安心選購。家樂福說，活動過會持續販售。

農業部科技司攜手家樂福舉辦「CAS自煮選擇好安心」記者會，並邀請親子一起選購CAS產品。

科技司副司長陳瑞榮指出，台灣優良農產品（CAS）驗證品項涵蓋「農糧、畜 禽、水產、林產及複合農產品」5大類別16品項，已有258家農產品業者的596項產品取得CAS標章，年產量達90萬公噸，年產值已超過新台幣773億元。

台灣消費者喜歡美食，又很在意食安，陳瑞榮說，CAS驗證產品的主原料都是國產可追溯農產品，而且衛生安全、品質規格、包裝標示都必須符合規定，計有4大特點，民眾可安心選購，在家料理享用美食。

家樂福永續長蘇小真說，這次活動在台北內湖店、桃園內壢店、台中西屯店及高雄鼎山店，共4店設置CAS專區，讓消費者了解，透過自己選購CAS產品，不僅確保食安、享用美味，並可產生正循環影響力，鼓勵業者開發、生產更多在地優質農產品及加工品，減少碳排永續環境，活動結束後，產品會回歸各區繼續銷售。

陳瑞榮補充，CAS是民國78年起制定並推動的農產品驗證制度，有36年歷史，現已採用國際作法融入第三方驗證體系，具備業者自主管理、驗證查驗及政府監督三級品管機制。