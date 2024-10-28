婦胸悶頭痛找不到原因 竟是青光眼險釀失明

今年75歲的張姓婦人曾因胸悶頭痛四處求醫，起因竟是青光眼。醫師提醒，隅角閉鎖性青光眼可能以心慌、喘不過氣表現，160公分以下、逾50歲、遠視100到300度的女性尤其須注意。

張姓婦人多年前因為胸悶、頭痛，到各醫院心臟科求診，看了1年都找不到問題，頭痛到無法長時間久站、甚至會嘔吐，最後在醫師建議下做「眼底檢查」，盼從眼底血管找出問題所在，才發現罹患青光眼，眼壓高到35毫米汞柱，若再拖恐有失明風險，服用藥物、控制眼壓後症狀大幅改善。

台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文今天在衛教記者會說明，一般來說，正常人眼壓會在20毫米汞柱以下，青光眼患者則會過高，造成視神經病變及視野缺損，病況若惡化，可能導致視野縮小、最後恐造成失明。

至於張姓婦人所罹患的「隅角閉鎖性青光眼」，呂大文說明，患者在亞急性發作時，可能會出現心慌、喘不過氣來的現象，甚至還可能會頭痛，因此約有10%到15%患者會到神經內科或心臟科就診，須進一步檢查才知道，尤其以女性、身高160公分以下、年齡大於50歲，遠視100到300度者要注意。

呂大文說，臨床上許多青光眼患者是做公司健檢或年度體檢時發現。有家族遺傳史、近視500度以上、糖尿病或高血壓患者、受過眼球外傷，及長期服用類固醇、部分精神科藥物者，也都是高危險群，應每半年到1年進行檢查。

對於青光眼患者，呂大文指出，須注意憋氣、倒立、重訓和仰臥起坐，都可能造成眼壓上升，其中尤其須注意鍛鍊時要避免憋氣。此外，若在10分鐘內喝下500c.c.的水，也會造成眼壓快速上升，因此建議患者要少量多次喝水，每次不要超過150c.c.、間隔半小時，對眼睛會比較好。

張姓婦人說：「青光眼一定會瞎，但要讓它進棺材以後再瞎！」

三軍總醫院眼科部醫師宗大欣提醒，青光眼有無法逆轉、無法預防、無法治癒3大特性，早期發現與持續監測眼壓是保護視力的關鍵，但發病悄無聲息且有年輕化趨勢，定期追蹤眼壓變化，有利及時介入治療，避免視力受損。