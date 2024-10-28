快訊

房東用人頭戶辦「新青安」怕被罰 竟向租客提1要求挨批：太貪

北京一小學外傳隨機砍人 多學生濺血倒地…家長放聲大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

第2屆社區營造獎揭曉 日學者宮崎清獲頒評審團獎

中央社／ 台北28日電
文化部28日公布第2屆社區營造獎得主，日本千葉大學榮譽教授宮崎清（中）獲頒評審團獎。（中央社）
文化部28日公布第2屆社區營造獎得主，日本千葉大學榮譽教授宮崎清（中）獲頒評審團獎。（中央社）

台灣推動社區營造至今30年，文化部今天公布第2屆社區營造獎得主，日本千葉大學榮譽教授宮崎清獲頒評審團獎，感謝他對台灣社造長年且不間斷的貢獻。

台灣自1994年推動社區營造至今30年，為表彰社造工作人員、傳承社造經驗與價值，文化部特別辦理社區營造獎。

本屆共有134件團隊或個人參賽，由文化部邀集專家學者組成9人評審委員會，經熱烈討論及初、決審多輪投票，最終確認4類獎項及評審團獎共11名（組）獲選，分別獲得獎金新台幣20萬元。

文化部長李遠說，社造30年為台灣各地造就最美的人文風情，邁向下一個30年，文化部提出「百大文化基地」構想，期盼整合及呈現政府與民間累積及共創30年的社造成果，包含社造、再造歷史現場、獨立書店、博物館、地方文化館、表演藝術、展覽場館等據點，成為提供全民共創共享，具有經濟及觀光潛力的文化基地。

本屆評審委員特別頒發「評審團獎」給日本千葉大學榮譽教授宮崎清。宮崎清在台灣推動社造初期，即扮演提供新視野及協助培育社造種子人才的角色，30年來未曾中斷，期間亦積極促進台日交流，對台灣社造發展具有重要影響力與特殊貢獻。

「社造貢獻獎」有3組獲選，包含花蓮縣牛犁社區交流協會、雲林縣螺陽文教基金會，以及基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖；「社造創新獎」得主為高雄市旗山尊懷活水人文協會，以及彰化縣源泉社區發展協會執行秘書賴昭旭。

「青年行動獎」則有3組得獎者，分別是大山北月創辦人暨執行長莊凱詠、七喜廚房創辦人楊七喜以及南投縣中寮鄉漳平溪文化藝術協會；「社造行政獎」共2組獲選，為宜蘭縣政府文化局約聘人員莊鵬燁和苗栗縣獅潭鄉公所。

第2屆社區營造獎頒獎典禮將於12月20日舉行，地點在松山文創園區。

日本千葉大學教授宮崎清（右二）及參與重建賽夏族部落歷史的工作人員深受當地族人的歡迎及熱誠招待。聯合報系記者李蕙璇／攝影。
日本千葉大學教授宮崎清（右二）及參與重建賽夏族部落歷史的工作人員深受當地族人的歡迎及熱誠招待。聯合報系記者李蕙璇／攝影。

文化部 日本 社區營造

延伸閱讀

台灣虎航限時優惠…回程機票798元起 今天上午10時開賣

不只宮崎機場！沖繩那霸機場也挖出二戰美軍未爆彈

83歲宮﨑駿認「死亡正靠近我」 私生活曝光

宮崎機場恢復運行！美製未爆彈爆炸前幾分鐘 日航班機才通過

相關新聞

使用山屋遺留垃圾 國家公園署：違者追查開罰

國家公園署今天說，山屋為登山避難使用，但部分民眾在山屋遺留垃圾，將依國家公園法規定處分，並邀民眾檢舉違法行為，交由國家公...

醫院也要實現永續發展 秀傳體系承諾減少溫室氣體排放

秀傳醫療體系與台灣永續能源研究基金會共同簽署「醫院永續發展倡議書」，承諾針對氣候變遷採取行動，減少溫室氣體排放，在205...

婦胸悶頭痛找不到原因 竟是青光眼險釀失明

今年75歲的張姓婦人曾因胸悶頭痛四處求醫，起因竟是青光眼。醫師提醒，隅角閉鎖性青光眼可能以心慌、喘不過氣表現，160公分...

萬聖節南瓜別急著丟！這樣吃好處多多 促進消化還能美顏

南瓜燈是萬聖節的重頭戲之一，名為傑克燈籠，又名傑克南瓜燈，傳說源自於愛爾蘭，主要為把南瓜挖洞成像怪物般的臉，在萬聖夜的時候，再放進點燃的蠟燭。而南瓜除了有裝飾作用，營養更是好處多多！營養師高敏敏在臉書粉絲專頁發文，特別分享南瓜的好處與功效，一起來看看吧！

第2屆社區營造獎揭曉 日學者宮崎清獲頒評審團獎

台灣推動社區營造至今30年，文化部今天公布第2屆社區營造獎得主，日本千葉大學榮譽教授宮崎清獲頒評審團獎，感謝他對台灣社造...

台電青年移工跌倒休克...送醫揪出病因 奉勸注射流感疫苗

台電輸變電工程處中區施工處，在彰化縣芳苑鄉功湖路草湖段變電站施工，今工地一名外籍移工跌倒後沒呼吸心跳，經芳苑消防分隊救護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。