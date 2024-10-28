使用山屋遺留垃圾 國家公園署：違者追查開罰

南瓜燈是萬聖節的重頭戲之一，名為傑克燈籠，又名傑克南瓜燈，傳說源自於愛爾蘭，主要為把南瓜挖洞成像怪物般的臉，在萬聖夜的時候，再放進點燃的蠟燭。而南瓜除了有裝飾作用，營養更是好處多多！營養師高敏敏在臉書粉絲專頁發文，特別分享南瓜的好處與功效，一起來看看吧！

2024-10-28 18:05