台電青年移工跌倒休克...送醫揪出病因 奉勸注射流感疫苗

台電輸變電工程處中區施工處，在彰化縣芳苑鄉功湖路草湖段變電站施工，今工地一名外籍移工跌倒後沒呼吸心跳，經芳苑消防分隊救護人員趕到急救，恢復心跳後急送二林基督教醫院救治再轉送彰化基督教醫院，確診是流感引發心肌炎。

據了解，這名外籍移工（34歲）搬運木材時跌倒受傷，當場失去呼吸心跳，眾人以為他心肌梗塞，趕快施予心肺復甦術並通報119，芳苑消防分隊火速趕到，電擊使他恢復心跳，同時包紮傷口後轉送二基。

二基急診部接手急救，恢復正常血液循環，再轉送彰基醫治。彰基為他做流感檢測，呈現抗原成陽性反應，心臟指數升高且有致命性心律不整，確診是流感造成心肌炎。

由於芳苑鄉在南彰化，負責南彰醫療的衛福部彰化醫院，心臟內科醫師王彥翔表示，心臟是不容易受傷的器官，通常心肌炎與自體免疫力有關，抵抗力變差時感染病菌或病毒引起發炎，表現症狀為胸悶、胸痛、心律不整或倦怠，有時呼吸可能也會痛。

王彥翔說，這名外籍移工因感冒引發心肌炎，應該是感冒嚴重，個人生活習慣或居住環境不良，導致抵抗力下降；因心肌炎初期沒症狀，也沒特殊好發族群，時值流感季節，民眾應注射流感疫苗，注意個人飲食均衡和衛生，避免併發心肌炎。