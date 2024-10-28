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台東住房率成長7成 自由行補助經費加碼

中央社／ 台北28日電

振興台東觀光出現成效，交通部觀光署今天表示，推出台東自由行補助2.0方案後，首週台東訂房率成長7成，因此經費將再加碼新台幣5000萬元，歡迎旅客前往台東旅遊。

為了振興花東觀光，觀光署推出自由行補助，觀光署發布新聞稿表示，啟動台東2.0方案，從10月15日至11月30日或經費用罄為止，前往台東旅遊，不分平假日、每月皆能享有1次優惠，希望透過方案執行，帶動在地觀光產業活絡及提升旅宿業住房率。

觀光署說，啟動2.0方案後，加上台東藝穗節、台東光祭、國際衝浪公開賽、「出發吧來台東演唱會」等觀光活動的效益，經調查，方案啟動首週，台東旅館住房率突破50%，較9月平均住房率成長逾7成，補助款使用率也已突破85%。

觀光署指出，再加碼5000萬元預算，希望縣府也持續辦理相關觀光活動，共同鼓勵及吸引旅客前往旅遊及住宿，促進在地觀光。

觀光署說，活動期間入住參加的台東合法旅宿，即可享有相關住宿優惠，除直接向旅宿業者訂房外，也可透過觀光署核定的旅行社所營國內訂房平台訂房（如：易遊網、奧丁丁、東南、一起、可樂、康迅、雄獅、易飛網、亞揪遊等）。

台東 觀光署 訂房

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