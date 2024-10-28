伙食費只夠吃超商打折食品？營養師建議這樣健康吃

不少人年輕人出社會後，成為外食族的一份子。就有一名網友疑惑，常吃超商微波食品是否不利健康？台大醫院北護分院營養師簡妙凌建議，平日三餐要注意營養均衡，選擇超商便當，注意內含主食、蛋白質與蔬菜，可計算熱量與鈉含量，一天鈉攝取量不宜超過2400毫克。

一名網友在Dcard發文提到，身為社會新鮮人，擔憂伙食費開銷過高，看準超商晚上8時的打折時段購買現成食品果腹，但也擔心長期下來，可能對健康造成隱憂，「我很想知道，有沒有人長期吃超商食品造成身體健康問題？」女網友無奈嘆，現在不少外食類也不便宜，若選健康餐又吃不飽，「活到很絕望。」

簡妙凌指出，超商微波食品的優點是烹製快速且方便，但在高溫、短時加熱的下，容易導致維生素B、維生素C等營養素流失。

外食族若以超商食品為主要選擇，怎麼吃才健康？簡妙凌表示，最重要的就是要做到營養均衡，除了要有主食類，再搭配含蛋白質食物、蔬菜類。

她進一步說明，地瓜就是不錯的主食類，茶葉蛋、無糖豆漿等為蛋白質食物，再來生菜沙拉則是蔬菜類，「其實超商的微波便當都有這些成分，只是在於熱量的多寡，及烹調方式、菜色搭配會有不同的影響。」

有人擔心外食族容易攝取過高的鈉，她提到，市面上的包裝食品均須依規範附營養標示，所以都有註明鈉含量，目前建議人體每天不超過2400毫克的鈉，民眾可根據營養標示，計算當天是否攝取超標，「幾乎所有的食物都含有納，人體攝取過高的納，就容易引起水腫，長期下來更會導致高血壓等慢性病。」