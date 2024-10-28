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高雄沙灘出現塑膠原粒 綠色和平籲檢討石化政策

中央社／ 高雄28日電
綠色和平攜手台灣海洋大學及中山大學，採樣調查高雄市林園工業區附近4處沙灘發現皆有塑膠原粒，呼籲政府檢討台灣塑膠減產及石化政策。（中央社）
綠色和平攜手台灣海洋大學及中山大學，採樣調查高雄市林園工業區附近4處沙灘發現皆有塑膠原粒，呼籲政府檢討台灣塑膠減產及石化政策。（中央社）

綠色和平與海洋大學及中山大學日前共同系統性採樣調查高雄沙灘「塑膠原粒」汙染情形，發現林園工業區附近4處沙灘皆有塑膠原粒，呼籲相關單位檢討台灣塑膠減產及石化政策。

「全球塑膠公約」第5輪談判將於11月底在韓國釜山舉行，為此，綠色和平環保調查船艦「彩虹勇士號」近期展開東亞倡議之旅，第2站來到高雄，並在今天於船上公布「台灣外海及沙灘塑膠原粒調查」初步採樣研究結果。

國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯指出，「塑膠原粒」為5公釐以下大小塑膠顆粒，是石化產品、塑膠生產原料，每年有數十億粒初級塑膠原粒被用來製造塑膠產品。

綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，「塑膠原粒」因顆粒小、重量輕，若業者沒有謹慎處理，容易逸散到自然環境中。國際上已有多起塑膠原粒外洩到自然環境案例，且多是鄰近石化工業區排水管或灘地。

許瑞峯表示，這次研究案與綠色和平及國立中山大學共同執行，採樣位點在高雄市林園工業區以北4處沙灘，包含旗津沙灘、旗津貝殼館、旗津風車公園及林園中門沙灘，初步發現4處皆有製造端的塑膠原粒。

許瑞峯指出，南側最靠近石化工業區的林園中門沙灘塑膠原粒分布密度最高，在8月及9月2次採樣中，林園中門沙灘分別採出每公斤泥沙含有86.23及96.63顆塑膠原粒。

張凱婷表示，相關單位應進行更多塑膠原粒採樣及汙染分布調查，並檢討台灣塑膠減產及石化政策，如應重新審視林園工業區內第四套輕油裂解廠（四輕）擴建計畫的環境風險及必要性。

張凱婷指出，彩虹勇士號將行駛至林園石化工業區外海海洋放流管附近進行底泥採樣，未來將繼續配合海流模型分析，推估林園石化工業區排出塑膠原粒的可能情形、擴散方向及累積地點。

中山大學 沙灘 綠色

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