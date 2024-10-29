虛擬偶像盛行全球！Hololive將在台辦專場 揭3D Live演唱會厲害之處

在虛擬偶像市場擁有全球影響力的Cover株式會社，旗下VTuber經紀事務所hololive今年8月展開世界巡演，從美國到印尼、再到新加坡和馬來西亞。原定12月結束行程，本月（10）驚喜宣布將在明年1月開拔至台灣，在台北流行音樂中心舉辦獨立專場。不過，hololive過往在台灣的活動頻頻，3D現場演唱會哪裡特別？

對hololive和虛擬偶像文化的愛好者來說，過去一年是幸福的。細數hololive在台活動與聯名企劃，台南燈會展出燈籠、河濱公園主題路跑、六福村水樂園舉辦夏天派對，近期也有旅遊快閃店，同時還有與偶像見面的機會。例如台北流行音樂中心（簡稱北流）的卡拉OK派對、與同人誌販售會一齊進行的hololive Meet等。

不過，這次世界巡演臨時在台灣加場，以3D、線下、獨立於動漫節等大型活動的演唱會規格來說，意義更為重大。

見面會看互動，3D演唱會更重視覺和聽覺體驗

今年5月，hololive就曾在北流舉辦見面會，當時同樣由LifeDeCo主辦，以卡拉ok為主題，參與偶像們帶來多首歌曲。除了原創和ACG族群熟悉的歌曲以外，hololive ID組的Kobo Kanaeru也帶來周杰倫的經典歌曲《聽媽媽的話》、F4的《流星雨》等，讓粉絲們跟著在台下又唱又跳，度過難忘夜晚。

與hololive在海外常見的粉絲見面會形式對比，3D演唱會有何差異？

「Fan Meeting主要目的是讓藝人們能夠與粉絲近距離的互動和交流，通常包括問答環節、遊戲和小組活動，讓粉絲能夠更直接地參與到活動中，以面對面的方式得到更直接且個性化的互動體驗。」主辦單位LifeDeCo回覆《遠見》表示，粉絲見面會也有一定的視覺呈現，但關注重點仍是與粉絲之間的雙向交流。

以5月的見面會為例，來自hololive EN的姐妹Fuwawa和Mococo，便要求粉絲與她們一起來回高喊招牌叫聲「Bau Bau」；Kobo則點名特定粉絲，在萬眾矚目下一對一問答，還帶動觀眾們一起玩波浪舞。

見面會上hololive EN的FUWAMOCO與粉絲喊叫互動。曾子軒攝

相比之下，3D演唱會則是大型音樂表演活動，側重於傳遞樂曲以及現場的視聽效果。LifeDeCo解釋，3D演唱會通常包括舞台表演、音樂演出以及現場特效，「藉助先進的即時3D技術，高清晰、立體化地展現藝人形象，為觀眾營造一種『破次元』的共鳴，並突破物理限制，實現更加複雜和創意的視覺效果，」帶來兼顧視覺與聽覺的沈浸式音樂享受。

VTuber舉辦實體活動，說明已有聚眾力

針對見面會和3D演唱會等線下活動，台灣專攻VTuber業務的預見娛樂執行長許昊分享，想舉辦實體活動，藝人要有聚眾和變現能力避免虧錢，這代表IP已經達到一定高度。同時，更重要的是對粉絲的意義，「『因為對這個虛擬藝人的愛，而在線下聚集』這點是非常卓越的。」

他也補充，考量到規模不同，舉辦線下活動的成本相對複雜。若是見面會相對簡單，但演唱會有不同層級的體驗，例如藝人採取遠端連線的現場表演，會有一定的網路延遲，互動便無法即時。

若期待比照一般演唱會的規格，藝人就需要來到現場。許昊以先前台灣VTuber森森鈴蘭在高雄的線下演唱會為例，「不僅僅是線下裸視3D的技術，而是整體用演唱會規格去做，現場互動體驗非常好。」

像此類接近真人演唱會的層級，場地就需要達到一定規模，才能在後台架設藝人專屬的演出房間，「把演出需要的動補、聲音、互動等設備擺進去，現場線路也要做調整，成本就會比一般演唱會高的多。」

Kobo在現場帶來中文歌曲，對粉絲來說格外親切。曾子軒攝

硬體設施和交通都是選擇場館重點

有許多虛擬偶像和泛ACG文化的活動都辦在台北，因此場館位址也備受關注。

LifeDeCo表示，決定場地之前，曾經提前和hololive官方勘景過台北與高雄等多處場地，「因活動視覺呈現的特殊性，我們對舞台能呈現給台下粉絲的觀感與體驗特別重視，實際考察後結合各個場地的硬體設備後，選擇台北流行音樂中心表演廳。」

就細緻的評估條件來說，LifeDeCo表示，容納人數、包含音響與燈光在內的硬體設施、地理位置與交通都是考量因素。

以大型演唱會與見面會而言，北流能夠容納超過5000人，因此能確保粉絲的容量；音響上採用世界三大音響品牌，並針對表演廳場地調整過，其他如舞台設備、錄音室、練團室等，都提供足夠的硬體支持，「舞台的深度與空間可滿足我們對舞台設計、LED螢幕與燈光特效等技術元素的配合，共同營造出一種身臨其境的現場氛圍。」

見面會更重視與粉絲之間的交流，3D演唱會則重視是聲光效果與音樂表現的沈浸感。圖為hololive EN的Gawr Gura。曾子軒攝

就地點來說，「台北流行音樂中心位於台北市，地理位置優越，交通便利，」同時又緊鄰南港車站及捷運昆陽站，粉絲有許多大眾運輸的選擇。LifeDeCo也補充，觀眾對於上次見面會的意見與滿意度，是用來調整並衡量這次3D演唱會的重要標準，不管是購票機制，還是實際收視時對場地的回饋，都會作出相應調整。

另外，近期周杰倫演唱會黃牛橫行，這也是粉絲心中的痛。LifeDeCo指出，將延續5月見面會的抽選與強實名制，採用抽選機制分配門票，同時藉著購票時的實名制以及進場時的身分證驗證，確保購票人與觀演人完全一致，再輔以官方舉報、宣傳抵制黃牛和採取法律手段等方式，希望杜絕黃牛。

虛擬偶像文化在台蓬勃發展

Cover株式會社的營運報告提到西門町的聚會、台灣合作商在公開場合透露台灣快閃店營收在海外名列前茅，種種事蹟都反映台灣市場的重要性。

見到hololive在台灣的活躍，許昊指出，Cover在上市後，除了主攻元宇宙的Holoearth之外，海外市場的IP授權以及線下活動一直都是主攻的營收增長方向。「去年的IR內容中就有講到，今年會有很多日本以外市場的合作。除了台灣之外很多地區也有愈來愈多的線下活動以及IP聯名。」

他認為台灣的hololive粉絲既多而且熱情，在台灣有更多合作算是非常合理的決策，對粉絲、公司、藝人都是好事。

對於VTuber文化的蓬勃發展，金V獎評審、台師大設計學系特聘教授黃心健認為，新事物在剛開始時，或許會參考既有內容，例如攝影模仿肖像構圖、電影也是類似，「現在VTuber其實也是在模仿，譬如像是明星會有簽唱會、演唱會，但是我覺得當他們的能量足夠的時候，會開始去開創他們自己的一條路出來。」

五月的見面會上粉絲熱情準備應援物，也和同好交流。曾子軒攝

hololive STAGE World Tour '24 -Soar-! @ TAIPEI 演出資訊 📣演出時間：2025/01/18 (六) 17：00入場 / 19：00 開演（演出時間90分鐘） 📣地點：臺北流行音樂中心 表演廳(台北市南港區市民大道8段99號) 📣票價：NT$ 4180 / NT$ 3880 / NT$ 3580 / NT$ 2780 /NT$ 2580 / 身心障礙優惠席 NT$ 2180 / NT$ 1880 / 。 📣售票系統：僅限KKTIX網站，購票網址於FB粉專與公式X(原Twitter)公告。

【實名制登記抽選】 📣開放登記時間：2024/11/25(一)12:00~2024/11/27（三)23:59 截止。 ※每位KKTIX會員只能登記一次，並需先通過手機驗證。 ※每位會員帳號每一活動限登記 2 張票券，一筆訂單內，最多只能登記兩張票。 ※ 請於登記頁填寫正確聯絡人資訊之E-mail，若有填寫錯誤將錯過中選通知。 ※ 本次抽選為實名制登記，需填寫報名人身分證字號//護照號碼，報名人證件號不可重複。 📣抽選結果公布：2024/12/03（二）12:00。 ※ 將陸續EMAIL通知中選者，並於當日全數通知完畢。通知完畢後將於本次活動FB粉專與公式X(原Twitter)頁面公告。請至KKTIX售票系統『#我的訂單』頁面確認，若中選將會顯示「待繳費訂單」，未中選者，則不另行通知。 📣付款期間：收到中選通知起至12/05（四） 23：59止。 📣一般售票時間：2024/12/08(日)中午12：00開賣「實名制認證+問答驗證」。 ※本次一般售票釋出票卷來自實名制登記抽選中選，但未在期限內付款的票券與未售出門票。 📣黃牛檢舉信箱：cs@holomeettpe24.com 📣主辦、製作：LifeDeCo 📣企劃：COVER Corporation

演唱會座位與票價。LifeDeCo提供。

（本文出自2024.10.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）