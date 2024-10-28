移動汙染源空汙裁罰修正 設空品維護區裁罰公式

環境部修正發布移動汙染源空汙裁罰準則，新增如機車、小型車、大型車等可依不同違規樣態套用裁罰公式；另外加重油品進口或販賣業者，若成分管制項目不合規定，可罰新台幣40萬至100萬元。

環境部今天修正發布「移動汙染源違反空氣汙染防制法裁罰準則」，增訂違反空氣品質維護區移動汙染源管制措施的裁罰方式，並加重製造、進口或販賣供移動汙染源用燃料超標罰鍰，本準則自發布日施行。

環境部大氣環境司長張順欽告訴中央社記者，各地方環保局長年來推動空氣品質維護區，但裁罰一直未明訂標準，為使罰鍰額度採計方式更明確，因此修正相關裁罰因子及車種開罰金額，如機車、小型車、大型車或施工機具，都有不同的計算公式。

根據統計，全台空氣品質維護區數量共67處，以台北市為例，陽明山國家公園、中正紀念堂等都屬於空氣品質維護區。

本次修正另外包含汽車製造或進口商違反排氣審驗合格證明，可裁罰2萬5000元至20萬元。張順欽解釋，主要是針對進口車在上路後，若發現排氣量與進口審驗合格證明有落差，就會要求進口商將車輛召回重驗，違規者開罰。

張順欽進一步提到，本次修正也加重製造、進口或販賣供移動汙染源用燃料超過成分管制標準裁罰額度，如中油、台塑等油品販售業者，在成分管制標準中1項超標，罰鍰由原先的10萬元調升為40萬元，2項超標可罰80萬元，3項以上則是100萬元；他強調，若真的出現3項不符標準，代表製程已經出現問題。