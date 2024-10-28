萬聖節南瓜別急著丟！這樣吃好處多多 促進消化還能美顏

南瓜燈是萬聖節的重頭戲之一，名為傑克燈籠，又名傑克南瓜燈，傳說源自於愛爾蘭，主要為把南瓜挖洞成像怪物般的臉，在萬聖夜的時候，再放進點燃的蠟燭。而南瓜除了有裝飾作用，營養更是好處多多！營養師高敏敏在臉書粉絲專頁發文，特別分享南瓜的好處與功效，一起來看看吧！

南瓜有哪些營養好處呢？ 一、眼睛晶亮 南瓜富含β-胡蘿蔔素可轉換成維生素A，幫助眼睛健康，維持昏暗光線中的視力，保護皮膚、黏膜的健康提升對細菌的抵抗力。 二、攝護腺健康 礦物質鋅可抑制、延緩男性攝護腺肥大的問題，可保持攝護腺的健康。 三、變漂亮 維生素C可促進真皮層的膠原蛋白生成，使皮膚保有彈性、不鬆垮，還能抵抗紫外線對皮膚的傷害，幫助淡化斑點。 四、保護心血管/防止中風 礦物質鉀可穩定血壓、預防心血管疾病，有維持電解質平衡、調節肌肉的功能，還可幫助利尿、消水腫，若是身體缺乏礦物質鉀，則會容易疲勞、心律不整。 五、增強免疫力 有維生素A、C、E等等，可幫助抵抗細胞過度氧化、抗老化，還可加強保護力、增強免疫力。 六、改善敏弱肌 維生素A可維持皮膚、黏膜健康，還可以顧眼睛、幫助抗癌，若缺乏維生素A則會出現掉髮、皮膚乾燥的情況。 七、排便順暢 南瓜含有豐富的膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，且熱量低、高飽足感，是減脂人的好夥伴。

南瓜不只營養好處多，搭配不同的食材也有意想不到的功效！

南瓜＋綠豆 幫助排便順暢

南瓜本身就有豐富的纖維，可以幫助排便順暢，搭配富含膳食纖維、果膠的綠豆，也可以刺激腸胃蠕動，幫助嗯嗯順暢。

南瓜＋紅豆 養顏美容配方

南瓜的維生素Ｃ可以促進膠原蛋白合成，幫助淡斑美白，而紅豆富含鉀離子，可幫助鈉離子排出，達到消水腫功效，而紅豆多酚除了有抗氧化效果，也可以防止細胞老化、預防皺紋生成。

南瓜＋洋蔥 抗過敏消炎配方

過敏和體內的發炎息息相關，所以增強免疫力也可以改善過敏反應，洋蔥富含硫化物，可以幫助消除致癌物的毒性，也有抗過敏、減少鼻子粘膜腫脹的效果，而南瓜豐富的β-胡蘿蔔素、玉米黃素等等植化素，可清除自由基、增強保護力、抗發炎的功效。

南瓜＋玉米 護眼配方

南瓜中豐富的β-胡蘿蔔素加玉米中的葉黃素，可維持眼睛晶亮降低藍光傷害眼睛。

南瓜＋牛肉 加速補鐵

南瓜中含有維生素B12、礦物質鈷、鋅、鐵等等，都有助於製造血液，預防營養不足導致的貧血，而牛肉富含鐵質，也可以幫助補鐵、補血。

不過要注意！不要和高鈣食物一起服用，以免降低鐵質吸收。