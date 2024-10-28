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睡太少也會影響血糖？ 醫建議：沒辦法調整作息增加一習慣也可改善

聯合新聞網／ 綜合報導
睡眠不足恐影響血糖，醫師建議做一件事改善。 示意圖／ingimage
睡眠不足恐影響血糖，醫師建議做一件事改善。 示意圖／ingimage

你知道嗎？睡眠不足也可能影響血糖。內分泌暨新陳代謝科醫師莊武龍指出，根據研究顯示睡眠不足會降低身體對葡萄糖的處理能力，導致餐後血糖水平升高。

莊武龍在臉書粉專莊武龍醫師：控糖筆記、運動、生活及旅遊隨筆發文，指出睡眠不足會影響血糖調控，即使是正常沒有糖尿病的人，想預防三高或糖尿病，好好睡覺，也是很重要的習慣養成。

莊武龍強調養成重視睡眠的習慣，或許就可以讓你少吃一些藥，如果工作需要輪班，睡眠失衡的人，建議在睡眠找回平衡前保持運動的習慣。因為運動可以抵消一些由睡眠問題造成的代謝內分泌異常。

睡眠不足會顯著影響血糖調節，導致葡萄糖耐受性降低，並增加罹患胰島素抵抗和2型糖尿病的風險。以沒有糖尿病的人做研究結果顯示，即使短期的睡眠限制，例如每晚只睡四小時，連續五晚也會降低身體對葡萄糖的處理能力，導致餐後血糖水平升高。此外，睡眠不足會減少胰島素敏感性，使身體更難將葡萄糖轉化為能量，進而引發血糖波動。

此外，研究還發現，睡眠限制會降低葡萄糖耐受性、線粒體呼吸功能、並減少皮膚溫度的晝夜節律幅度。然而，在睡眠不足的情況下進行高強度間歇運動 (HIIE) 的參與者中，這些負面影響未被觀察到，顯示運動有助於抵消睡眠不足對身體代謝和生理機能的影響。

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