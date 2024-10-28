大型柴油車改善排放補助 擬延至114年底落日
環境部今天表示，預告修正1至3期大型柴油車改善排放的補助措施，原訂今年底截止，將展延至明年底，屆期落日；明年也新增4期車可申請改善。
環境部發布新聞稿，預告修正「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣汙染防制設備補助辦法」，展延調修燃油控制系統補助期間至明年12月31日，屆期落日。
環境部說明，自民國108年5月24日修正這項辦法納入燃油控制系統調修後，迄今累計受理調修燃油控制系統補助約2萬件。統計至113年9月底，1至3期大型柴油車尚餘7萬輛，其中約1萬輛需改善；1至3期大型柴油車經調修燃油控制系統後，可改善50%以上粒狀物汙染物排放。
另外，這次補助對象新增4期大型柴油車。環境部大氣環境司長張順欽告訴中央社記者，4期柴油車不合格率相對較低，若以去年4期自主檢驗輛數1萬3000多輛來計算，不合格率約6%、約1000輛左右；主要是希望透過鼓勵的方式協助排放不合格的4期車能加速改善。
張順欽提醒，若未完成改善而排放超標，每次可罰新台幣5000元。
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