大型柴油車改善排放補助 擬延至114年底落日

莊武龍在臉書粉專莊武龍醫師：控糖筆記、運動、生活及旅遊隨筆發文指出睡眠不足會影響血糖調控，即使是正常沒有糖尿病的人，想預防三高或糖尿病，好好睡覺，也是很重要的習慣養成。

2024-10-28 16:55