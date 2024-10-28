台中爆工業氣體混充醫用氧氣流入醫院！ 醫：嚴重恐致死

台中市太平一家公司遭爆以混用工業氣體填充到「醫用氧氣」鋼瓶，涉嫌偽造標籤、封膜賣到中部逾百家醫療院所牟取暴利，全案依違反藥事法法辦。食安處說，已回收下游業者醫用氧氣45瓶，全面回收中。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮說，醫療氧氣使用者通常為急救等病情嚴重的缺氧病患，因病患本身就含氧量不足，需要大量的氧氣，由於工業用氣體可能會有雜質，例如一氧化碳恐會傷害神經、大腦，由於病患本身虛弱，若吸入混有工業氣體的氧氣，不但進氧量的效果不好，嚴重恐讓病情惡化，甚至致死。

台中市食安處說明，今年8月12日接獲民眾檢舉，太平區一家公司疑似違法仿製GMP廠封膜及標籤等，有製造偽藥嫌疑。食安處受理後迅速調查，經了解調查局台中市調查處今年6月也接獲檢舉，該公司涉違反藥事法，移送台中地方檢察署偵辦。

食安處指出，調查局台中市調查處至現場搜查，發現有氣體分裝工具、封膜及廠商自行列印的檢查合格標籤等物證，以及疑似混用工業氣體填充的醫用氧氣總計29瓶，已由調查處現場封存並責付保管。

食安處為維護民眾健康及權益，針對涉有疑慮的批號，9月12日責令這家公司回收，目前已針對下游業者完成回收共計45瓶，後續將密切配合檢調擴大查辦，共同把關藥安，維護市民健康。