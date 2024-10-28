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剩2個月要吸150萬人 觀光署：750萬國際客有信心達標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國際導演高安祖（Andrew S.T. Gregg）盼透過宣傳影片傳遞「在台灣的感受」，吸引更多國際友人來台旅遊。記者胡瑞玲／攝影
國際導演高安祖（Andrew S.T. Gregg）盼透過宣傳影片傳遞「在台灣的感受」，吸引更多國際友人來台旅遊。記者胡瑞玲／攝影

交通部觀光署今年5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN Wave of Wonder」（台灣魅力，驚喜無限），今天更公布最新台灣觀光品牌國際宣傳影片，以Share、Discover、Engage、Enjoy等推出4大動詞主題式旅程規畫，盼傳遞台灣自然景觀及人文的魅力。對於千萬國際客跳票，降低標準盼今年達到750萬人次，如今只剩2個月，觀光署表示，仍對達來台國際客750萬人仍有信心，會抓緊時間宣傳。

觀光署表示，本次推出的宣傳影片不僅是台灣觀光新品牌的首支系列宣傳影片，更是台灣觀光國際宣傳的重要里程碑，影片呼應疫後國際旅客更關注永續、友善環境、智慧科技及個人成長的旅遊體驗方式，以不同主題融合台灣獨特的觀光資源，納入台灣觀光亮點、全球百大綠色目的永續故事。

國際導演高安祖（Andrew S.T. Gregg）表示，他24年前來台後就愛上台灣，原先只是想要教書一段時間就回加拿大，但最後因追愛留在台灣，加上過去拍攝的影片多為汽車、酒商等廣告，渴望拍攝台灣自然風光。這次拍攝台彎觀光影片，最困難是要找出可代表台灣的景點，但希望透過這次的宣傳影片傳遞「在台灣的感受」，吸引更多國際友人來台旅遊。

台灣電通廣告創意團隊創意長周麗君說，影片定調主題4個動詞呈現台灣觀光多元特色，這次宣傳影片從北中南、外島找尋景點，腳本發想超過半年，實際拍攝9天，走訪超過33個地方，希望用動感方式讓一波又一波台灣浪潮席捲全球。

觀光署副署長周延彰會後接受聯訪表示，台灣觀光品牌3.0版從5月推出到現在受到全球重視，但品牌的建立需長時間的推動，今天公布的最新影片將在CNN、BBC上播放宣傳，邀請國外民眾來台旅遊。

為吸引國際旅客來台旅遊，觀光署推出國際版Taiwan PAss，周延彰說，交通便利性非常重要，因此除之前高鐵國際版外，今年也與台鐵、捷運、台灣觀光巴合作，推出台灣PASS台鐵板，此受到國內外旅客喜愛且銷售情況良好。

先前設定來台國際旅客1000萬目標確定達不到、延至明年，今年改成750萬人次，但今年颱風、地震天災不斷，是否影響國際旅客來台意願，周延彰表示，仍對750萬人次目標有信心，目前來台觀光的國際旅客數已過600萬，前三名為港澳、日本、韓國旅客為主，會利用剩下2個月時間抓緊行銷，做更多的宣傳活動，至於來台1000萬國際旅客是一直追求的目標，會持續努力且滾動式檢討。

交通部觀光署今公布最新台灣觀光品牌國際宣傳影片，盼在今年的最後2個月吸引150萬旅客來台，達成750萬國際客目標。記者胡瑞玲／攝影
交通部觀光署今公布最新台灣觀光品牌國際宣傳影片，盼在今年的最後2個月吸引150萬旅客來台，達成750萬國際客目標。記者胡瑞玲／攝影

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