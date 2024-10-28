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新航新加坡飛東京航班 擋風玻璃破裂轉降桃園機場

聯合報／ 大陸中心／即時報導
新加坡航空公司一架從新加坡飛往東京羽田機場的客機因擋風玻璃破裂，28日凌晨緊急轉降桃園國際機場。圖為停泊在新加坡樟宜機場的新航客機資料照。（路透）
新加坡航空公司一架從新加坡飛往東京羽田機場的客機因擋風玻璃破裂，28日凌晨緊急轉降桃園國際機場。圖為停泊在新加坡樟宜機場的新航客機資料照。（路透）

據新加坡聯合早報報導，新加坡航空公司一架從新加坡飛往東京羽田機場的SQ636航班，飛行途中因擋風玻璃破裂，於今日凌晨緊急轉降桃園國際機場。

報導稱，SQ636班機27日晚間約11時17分從樟宜機場起飛，原定當地時間28日約6時20分抵達東京羽田機場。

新航發言人告訴聯合早報，SQ636在飛行途中，因為擋風玻璃破裂，轉降桃園國際機場。航班在周一凌晨約4時安全抵達，新航也為受影響乘客安排了酒店住宿。

聯合早報指出，SQ636採用的是波音777-300ER型號客機，載有249名乘客和17名機組人員。受影響的旅客將在周一晚間約8時30分，乘搭SQ9876航班，從台灣飛往羽田。

新加坡航空 羽田機場 航班

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