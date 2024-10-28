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新航新加坡飛東京航班 擋風玻璃破裂轉降桃園機場
據新加坡聯合早報報導，新加坡航空公司一架從新加坡飛往東京羽田機場的SQ636航班，飛行途中因擋風玻璃破裂，於今日凌晨緊急轉降桃園國際機場。
報導稱，SQ636班機27日晚間約11時17分從樟宜機場起飛，原定當地時間28日約6時20分抵達東京羽田機場。
新航發言人告訴聯合早報，SQ636在飛行途中，因為擋風玻璃破裂，轉降桃園國際機場。航班在周一凌晨約4時安全抵達，新航也為受影響乘客安排了酒店住宿。
聯合早報指出，SQ636採用的是波音777-300ER型號客機，載有249名乘客和17名機組人員。受影響的旅客將在周一晚間約8時30分，乘搭SQ9876航班，從台灣飛往羽田。
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