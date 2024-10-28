第7屆總統盃黑客松 蕭美琴：科技跨域解決人民問題

第7屆總統盃黑客松今天舉辦第2次工作坊，有無人機送藥、防疫多語言對答精靈等團隊進入前10名；副總統蕭美琴致詞時回憶台水以科技加速抓漏，盼續以科技跨域解決人民問題。

2024總統盃黑客松主題為樂齡共好、健康永續，有無人機送藥、建築耐震、防疫多語言對答精靈、偏鄉長照個案照護資訊整合等團隊進入前10名；今天舉行第2次工作坊，行政院副院長鄭麗君、數發部長黃彥男、衛福部長邱泰源、環境部長彭啓明等人均出席參與。

蕭副總統出席致詞表示，總統盃黑客松如今邁入第7屆，已累計逾1100件創意提案，遴選出30個卓越團隊，結合開放資料與創新方式，共同解決社會問題、優化政府執政，讓人民更有感，尤其其中結合跨域專業，更展現「AI行動內閣」重要精神。

對於歷年成果，蕭副總統回憶，台灣自來水公司「搶救水寶寶」利用大數據及機器學習檢測漏水，將抓漏所需時間從2週縮短到2天內，團隊更受邀前往紐西蘭分享；2018年花蓮發生大地震，自來水管線破碎不堪，須用人工打電話報修，但當時教訓下，讓今年花蓮地震後動員全台自來水工程師，在2天內完成修復，展現科技跨域解決人民問題的重要進程。

蕭副總統說，總統賴清德曾經表達，希望與各界一同打造「健康台灣」，以共同合作、導入科技、放寬眼界3個原則來推動，與黑客松精神一致；今年主題更與「健康台灣」緊緊相扣，分別針對樂齡無礙、台灣共好、全人健康、幸福永續4大面向延伸，回應當前社會長照、健康與永續發展的急迫待解決問題。

鄭麗君則說，台灣將邁入超高齡社會，因此盼號召募集更多公民提出科技創新方案，回應高齡社會健康照護重要課題，利用新科技讓長者、病患、偏鄉或弱勢群體都得到更好健康照顧；相信創新的主體、目的都是人，創新及永續更是一體兩面，盼鼓勵更多以社會需求為對象的創新應用的服務。