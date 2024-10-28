北市新增1例本土登革熱病例 無出國、接觸史 感染源不明

台北市新增一例本土登革熱病例，衛生局表示，一名50多歲女性24日出現發燒、頭痛等症狀，25日就醫後通報採檢，26日研判為確定病例，潛伏期間無出國、新北市登革熱相關管制區活動史，感染源不明，仍在釐清。個案還有一位同住家人無症狀。

衛生局說，中正區公所已於27日召開區級應變小組會議，啟動跨機關防治作為，並發動社區清潔日，進行社區病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境噴消等防治工作。

據統計，截至10月27日，北市累計已有46例登革熱確定病例，3例為本土病例，其中文山區及大同區病例基因定序結果，與新北市新店及中和區個案相同，研判來自同一群聚事件。中正區病例感染源尚待釐清。

衛生局提醒，民眾登山、踏青等戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊蟲叮咬風險。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。