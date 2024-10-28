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供過於求蛋價漲3元 消基會質疑不合理、缺乏監督

中央社／ 台北28日電
台北市蛋商公會27日宣布今天雞蛋批發價每台斤調漲新台幣3元，變成34元，產地價30日調漲為24.5元。示意圖／聯合報資料照片
台北市蛋商公會27日宣布今天雞蛋批發價每台斤調漲新台幣3元，變成34元，產地價30日調漲為24.5元。示意圖／聯合報資料照片

台北市蛋商公會27日宣布今天雞蛋批發價每台斤調漲新台幣3元，變成34元，產地價30日調漲為24.5元。消基會今天說，供過於求之下調漲非常不合理，質疑蛋價決定機制缺乏監督。

農業部官網顯示，國產雞蛋日產量已連續2週在12.7萬箱、12.6萬箱（每箱200顆）。由於台灣全年雞蛋日需求量原本平均12萬箱上下，但缺蛋事件後縮減，加上雞蛋產量恢復，近期處在供過於求狀態。賣壓存在下，蛋商上週甚至質疑日產量恐超過13萬箱。

消基會董事長吳榮達接受中央社記者電話訪問時指出，供過於求狀態下調漲3元，確實非常不合理；是否觸及聯合壟斷，他則嚴謹看待，但是蛋價僅由蛋農、蛋商討論後決定，質疑少了監督機制。

農業部指出，因為過去曾提供市場實況資訊給蛋農、蛋商參考，即被質疑干涉價格決定，因此尊重其決定；目前所悉，昨天產業界討論蛋價時，有蛋農認為產地價每台斤21.5元不敷成本，希望調漲，但也有蛋商擔心如果調漲會賣不動，希望不要漲。

台北市蛋商業同業公會表示，這次調漲有經過投票，結果有2/3票數支持調漲；調漲原因包含天氣轉涼、北部有盤商在調貨，有需求出現，以及目前蛋價對蛋農來說已經偏低。

相對於傳統籠飼雞蛋產量、價格波動大，家樂福永續長蘇小真指出，目前所屬門市銷售經過軟硬體革新、落實動物福利的非籠飼雞蛋，每盒約120元，占整體雞蛋銷售額2成以上，文教區門市占比甚至可達3成以上，且非籠飼雞蛋的銷況穩定，因為蛋農把蛋雞照顧好，產出的蛋風味較佳，客層更穩定。

蛋價 調漲 雞蛋

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