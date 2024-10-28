移動汙染源裁罰準則修正 製造、進口成分超標加重開罰

環境部於今天修正發布「移動汙染源違反空氣汙染防制法裁罰準則」，改以公式化計算罰鍰額度，並於現行空氣汙染防制法授權罰鍰範圍內，加重製造、進口或販賣供移動汙染源用燃料超標的罰鍰。若燃料中有一項超過成分管制標準，將從10萬加嚴到40萬，兩項超標則從原本50萬加嚴到80萬。

環境部表示，本次修正增訂違反空氣品質維護區移動汙染源管制措施的裁罰方式外，另除審酌縣市環保局數年來推動空氣品質維護區情形，設計各種移動汙染源類型違反空氣品質維護區管制措施的裁罰因子並納入裁罰準則外，並強化源頭管理，將汽車製造或進口商違反排氣審驗合格證明應遵行事項等違規行為納入裁罰準則，執法時可依違規之製造或進口車輛數多寡來認定違規情節。

環境部指出，另本次也特別加重製造、進口或販賣供移動汙染源用的燃料超過成分管制標準的罰鍰，課予燃料供給者更重的責任義務。本次也務實考量執法需求，予以修訂罰鍰額度計算方式，做為環境部及縣市環保局裁罰參考依據，以提升執法行政效益。