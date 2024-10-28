快訊

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

一直叫她脫衣服！桃園女童街頭遭強擄 關鍵證人還原救人現場

聽新聞
0:00 / 0:00

移動汙染源裁罰準則修正 製造、進口成分超標加重開罰

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天修正發布「移動汙染源違反空氣汙染防制法裁罰準則」，改以公式化計算罰鍰額度，並於現行空氣汙染防制法授權罰鍰範圍內，加重製造、進口或販賣供移動汙染源用燃料超標的罰鍰。聯合報系資料照片
環境部今天修正發布「移動汙染源違反空氣汙染防制法裁罰準則」，改以公式化計算罰鍰額度，並於現行空氣汙染防制法授權罰鍰範圍內，加重製造、進口或販賣供移動汙染源用燃料超標的罰鍰。聯合報系資料照片

環境部於今天修正發布「移動汙染源違反空氣汙染防制法裁罰準則」，改以公式化計算罰鍰額度，並於現行空氣汙染防制法授權罰鍰範圍內，加重製造、進口或販賣供移動汙染源用燃料超標的罰鍰。若燃料中有一項超過成分管制標準，將從10萬加嚴到40萬，兩項超標則從原本50萬加嚴到80萬。

環境部表示，本次修正增訂違反空氣品質維護區移動汙染源管制措施的裁罰方式外，另除審酌縣市環保局數年來推動空氣品質維護區情形，設計各種移動汙染源類型違反空氣品質維護區管制措施的裁罰因子並納入裁罰準則外，並強化源頭管理，將汽車製造或進口商違反排氣審驗合格證明應遵行事項等違規行為納入裁罰準則，執法時可依違規之製造或進口車輛數多寡來認定違規情節。

環境部指出，另本次也特別加重製造、進口或販賣供移動汙染源用的燃料超過成分管制標準的罰鍰，課予燃料供給者更重的責任義務。本次也務實考量執法需求，予以修訂罰鍰額度計算方式，做為環境部及縣市環保局裁罰參考依據，以提升執法行政效益。

環保局 環境部 空氣品質

延伸閱讀

中藥材蒲公英摻異物遭檢出兔兒菜 業者被罰3萬元

台中購物節開跑！寶之林家具全館7折、滿額再送好禮

新北首辦行政清潔隊員考試 孕婦為拚飯碗改剖腹日期

美企獲利改善集中科技業 可能動搖股市漲勢根基

相關新聞

剩2個月要吸150萬人 觀光署：750萬國際客有信心達標

交通部觀光署今年5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN Wave of Wonder」（台灣魅力，驚喜無限），今天更...

石門水庫今水位蓄水達頂「暴滿」引關切 竟是這原因

康芮颱風最新路徑西向侵台，桃園市石門水庫今天永久河道放水路進水口攔汙柵鋼構汙損換修至下午，入流大、出流小，庫水「暴滿」...

新航新加坡飛東京航班 擋風玻璃破裂轉降桃園機場

據新加坡聯合早報報導，新加坡航空公司一架從新加坡飛往東京羽田機場的SQ636航班，飛行途中因擋風玻璃破裂，於今日凌晨緊急...

鐘點移工擬納責任制 民團批國籍歧視恐同工不同酬

勞動部將重啟外展看護工，新計畫名稱為「移工多元陪伴照顧服務計畫」，拚年底前上路，試辦的對象及服務內容規劃需符合申請家庭看...

第7屆總統盃黑客松 蕭美琴：科技跨域解決人民問題

第7屆總統盃黑客松今天舉辦第2次工作坊，有無人機送藥、防疫多語言對答精靈等團隊進入前10名；副總統蕭美琴致詞時回憶台水以...

喝山楂烏龍吐出甲殼！永和「茶的魔手」遭爆飲料有小強 衛生局現場稽查揭1缺失

南部手搖飲品牌「茶之魔手」今年北上插旗，不料有民眾抱怨在永和新開的店，點「山楂烏龍」喝到蟑螂。新北衛生局今到該店稽查，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。