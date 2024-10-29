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風靡全台「零門檻運動」你跟上了嗎？一周 4 萬步挑戰夢幻大禮包、獻愛心助偏鄉

聯合線上／ 文／黎允之

「走路」是風靡校園、職場和長輩圈，各年齡層都可以做的「零門檻運動」！每天上下班途中，提早一站下公車，堅持「多走走」，就能夠為健康帶來意想不到的好處！根據哈佛醫學院發現，一天步行約 20 分鐘，罹患心臟疾病的機率減少 30%；走路還有幫助瘦身、提高免疫力、放鬆心情等好處。至於一天應該要走多少路呢？《美國醫學會內科學》2019 年發布的研究報告指出，每天走 7,500 步，能將健康效益最大化，一天運動 15 分鐘，平均能延長 3 年壽命。

《美國醫學會內科學》2019 年發布的研究報告指出，每天走 7,500 步，能將健康效益最大化。 (圖／Shutterstock 提供)
《美國醫學會內科學》2019 年發布的研究報告指出，每天走 7,500 步，能將健康效益最大化。 (圖／Shutterstock 提供)

作為全球第一直銷品牌，安麗台灣將每年 11/1 生日當周，訂定為「安麗公益周」，舉辦結合健康和公益的健康走活動，號召直銷商和全台民眾響應，而藉由直銷商和民眾的參與，安麗台灣再將眾人之力轉化為公益金，捐贈予安麗希望工場慈善基金會，回饋社會之餘，協助缺乏資源的青年兒少提升生活品質，創造善的循環。

圖／安麗 提供
圖／安麗 提供

今年是安麗台灣第三年舉辦「為愛健康走」活動，期望做公益的同時也幫助民眾養成健康好習慣，參加者只要下載 APP 紀錄步數，於 11/1~11/7 活動期間內，個人賽步數超過 4 萬步即達標，可參加抽獎，獎品包括：益之源淨水器 Pro*1 組、Mini 逸新空氣清淨機*2 台，健康料理組*2 組及價值 8 千元的安麗健康大禮包*15 包等，眾多好禮等你帶回家！每一人達標，安麗即捐出 100 元公益金，讓走路運動也能「潮」有意義！

今年首度新增的團隊賽以每組 3 人為單位，於活動期間內 APP 紀錄的步數超過 15 萬步即達標，參加團隊組，系統會自動計算個人步數，因此參與團隊組之個人，有達標 4 萬步以上，安麗公司一樣捐出 100 元，團隊達標再加碼捐出 150 元公益金，個人達標之民眾參加團隊賽，除了同樣具有個人賽抽獎資格，還可再抽團隊專屬禮—「日健指南產品套組 + XS 機能能量飲」，共計抽出 5 組，日健指南產品套組內含：強效複合益生菌、優質蛋白素家庭號及 Double X 補充包，讓你運動、營養一次Get！

走路好處多，加入「安麗公益周，為愛健康走」，好處多更多！現在就邀請親朋好友結伴參加，一起動起來！

活動 APP 下載網址：https://www.walkii.com.tw/events/amway

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