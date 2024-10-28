「第二座護國神山」 智慧醫療幫助醫師精準判斷

台灣AI半導體技術研發領先全球，整合於醫療領域，將成為我國的「第二座護國神山」。國科會產學及園區業務處處長許增如表示，AI軟硬體的應用，將大舉進入醫療體系，因應2025年超高齡社會的到來，透過健康數據分析與數位工具偵測，有助於提升醫療照護品質與量能。

智慧醫療對病人來說，可以防止出錯與減少工作負擔，以傳統判讀磁振造影（MRI）為例，醫師要先找出病灶，然後進行標註、診斷，耗費相當多時間與精力在資料整理。有了AI自動判讀系統，不到1分鐘就能自動記錄各項數據，協助醫師在短時間內精準診斷。

AI智慧醫療已成趨勢，許增如強調，國科會於4年前就開始串聯各產業，透過學醫產跨域結盟，加速智慧醫療產品場域實證。但遇到新冠疫情，剛好可以試驗人工智慧為遠距醫療帶來的新功能。4年來，國科會推動「智慧醫療產學聯盟計畫」，成立全國醫學中心AI國家隊，共有18個計畫進行中，持續加速台灣智慧醫療產業鏈發展。

高雄長庚紀念醫院院長王植熙表示，在國科會智慧醫療產學聯盟計畫支持下，打造人工智慧HOPES（Hepatoma-Omics-Patient E-Journey System）平台，以時間軸為概念，整合肝癌病患的治療旅程，包含病歷、放射影像、治療方式等資訊，匯集各項數據建立AI模型，輔助醫師醫療決策。

王植熙提到，HOPES平台與微軟攜手合作共同開發，還包括其他科技大廠的技術，醫院也透過這些先進技術提升臨床測驗、治療與照護的精準度，為患者帶來更好的服務品質。他強調，運用AI技術並不是取代醫生，而是副駕駛的輔助角色，減少醫療疏失、增進醫療服務。

高雄長庚對於肝癌治療，不斷創新挑戰，王植熙認為，目前國際上肝癌的資料庫不像其他癌症那麼完整，如果善用精準醫療，有機會取得領先競爭力。醫院藉由「智慧醫療產學聯盟計畫」，聚焦肝癌精準醫療策略及預後評估整合，提供病患更好的解決方案。

彰濱秀傳紀念醫院專注於打造國際智慧微創醫療場域，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，研發團隊以泌尿科的病患旅程為出發點，運用AI輔助診斷手術前、中、後影像，顯著提升手術安全性與效率。他強調，AI可成為輔助醫師的良好工具，對於醫療品質、醫院管理等影響也愈顯重要。

黃士維提到，秀傳醫療體系長期投注於微創手術與醫療機器人的發展，包括2D轉3D醫學影像處理技術、手術醫療機器人研發、護理站智慧白板系統等，均累積相當經驗與研發能量。這些實際落地應用成果，將以台灣品牌進行海外輸出，也強化台灣智慧醫療國際品牌形象。

國科會推動「智慧醫療產學聯盟計畫」，以健康台灣為推動軸心，整合產業界、學術機構及醫療機構的資源，導引ICT旗艦大廠與醫院合作。許增如說，未來將持續整合遠距照護技術，從臨床應用延伸至居家、社區及機構，推動全齡、全領域照護，實踐精準健康願景。