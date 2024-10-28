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農業部拒提高公糧收購價5元 全國農會籲尊重立院決議

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
由政府收購的公糧會放入公糧倉庫內，立院雖決議提高公糧收購價，但農業部堅決反對，引發爭論。本報資料照片
由政府收購的公糧會放入公糧倉庫內，立院雖決議提高公糧收購價，但農業部堅決反對，引發爭論。本報資料照片

立法院今年7月通過政府公糧收購價格調漲5元的決議，即由現行每公斤26元提高到31元，農業部基以調漲將大幅增加政府財政支出近百億，及無法讓所有稻農受益為由，多次反對調漲公糧價格。中華民國農會今天表示，呼籲農業部，依照民意機關立法院決議，落實公糧收購價格調漲5元，適時調漲公糧收購價格，反映稻農生產成本，正視基層稻農的聲音。

中華民國農會10月召開理監事聯席會議指出，立法院於2024年7月16日決議，將公糧價格由每公斤26元調升至31元，但立法院決議對行政部門無法律約束力，農業部不遵從立法院決議，引發基層稻農無奈與不滿。

中華民國農會表示，以農民常用的肥料為例，尿素、硫酸銨、特1號、特5號、特43號，過去13年來在經過農業部肥料價差補貼的末端銷售價格，都上漲了19.5%至55.3%；再加上基本工資、秧苗、農藥及物價飆漲，農業生產成本不斷提高，唯獨公糧收購價格13年不漲，對基層農民造成沉重壓力。

再以73萬軍公教公務人員為例，2018、2022、2024年皆調薪，其中2022、2024年調幅4%，是25年來軍公教調薪幅度最高的2次，2025年調薪將達3％，政府照顧軍公教人員之餘，是否也能稍稍看顧基層農民？

中華民國農會指出，稻米是國內最重要的農產品，公糧收購制度50年來保障農民所得、政府掌握糧源、穩定糧價、確保安全存糧，但各式物價飆漲的同時，公糧收購價格卻13年來紋風不動，讓基層稻農收益被通膨嚴重壓縮；政府若能依照立法院的決議，讓公糧收購價格在通貨膨脹的壓力下適時調漲，可保障農民收益、舒緩生活壓力，為農民之福。

中華民國農會呼籲，農業部應依立法院7月份決議，落實公糧收購價調漲5元，也將與農業部合力討論相關配套措施，帶領各基層農會，付出更多心力共同把關，輔導農民精進技術，逐步提升公糧品質，改變公糧形象，創造政府、稻農與消費者三贏局面。

公糧 調漲 農民

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