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中醫藥司盼調藥價給付 邱泰源：不是想做什麽就做什麼

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
關於調整中藥藥價，衛福部長邱泰源說，這是中醫藥司長專業的陳述，如果是衛福部的論述是經過嚴謹的討論，所做出的決策，「健保也不是你想做什麽，就可以做什麽」，而都是經過協商過程，這是大家都很清楚的。記者沈能元／攝影
關於調整中藥藥價，衛福部長邱泰源說，這是中醫藥司長專業的陳述，如果是衛福部的論述是經過嚴謹的討論，所做出的決策，「健保也不是你想做什麽，就可以做什麽」，而都是經過協商過程，這是大家都很清楚的。記者沈能元／攝影

衛福部中醫藥司長蘇奕彰接受媒體專訪，直指健保給付中藥藥價偏低，讓中藥吃很久都沒用，呼籲健保署給付中醫藥價從「每日定價」改成「逐項定價」。衛福部長邱泰源今天表示，這是司長專業的陳述，但如果是衛福部論述都是經嚴謹討論，「健保也不是你想做什麼，就可以做什麼」，需要經過協商的過程，這是大家都很清楚的。

蘇奕彰受訪指出，民眾抱怨中藥吃那麼久都不好，而這與健保限制中藥藥價有關，每名病患一天藥費只給付37點（以健保點值目前約0.9元，約33.3元），無論感冒藥或癌症藥物皆然，價格天花板限制了藥品濃度，不合理。

對此，邱泰源今天上午出席2024總統盃黑客松第二次工作坊，會後接受媒體訪問指出，強調衛福部非常重視中醫藥的一個發展，健保給付是採協商方式，目前於明年度的健保總額協商，已將每天健保給付中醫藥費37點提升至38點，現在會尊重協商的結果。

至於中醫師常抱怨，現在許多中藥材藥價調漲，健保給付藥費偏低經營辛苦。邱泰源說，他了解也體諒中醫師面臨的狀況，任何需求都可以透過一定的程序來呈現，健保署會經過良好的溝通，把事情做的更好。

面對中醫藥司長公開抱怨健保給付不足，引發外界對衛福部「部內互打」，難道沒有先經過內部管道溝通？邱泰源說，這是司長專業的陳述，如果是衛福部的論述是經過嚴謹的討論，所做出的決策，「健保也不是你想做什麼，就可以做什麼」，而都是經過協商的過程，這是大家都很清楚的。

邱泰源說，不論是牙醫、中醫、西醫都有針對健保的想法、提案，一定要經過討論，取得各方共識，並珍惜健保資源，讓人民得到更好的健康照顧 ，大家一起攜手努力。

健保署副署長龐一鳴說，健保開辦時，中醫每天藥費為30元，今年經總額協商會議討論，明年還會增加，但健保給付中醫藥價從「每日定價」改成「逐項定價」，如此的實際做法各有利弊，過往也有人提出討論，但有人同意、有人反對，將請中醫藥司於相關會議提出詳細的提案進行研議。

中醫 健保署 衛福部

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