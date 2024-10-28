影／勞團呼籲政府主動提出長照服務發展藍圖
台灣國際勞工協會和婦女新知基金會今天在立法院門口舉行記者會，針對現行國民黨和民進黨提出的長照提出批判。勞工代表表示，台灣長照的現狀，就如同坐在一台雙頭馬車上，勞、衛兩部各自為政，拖磨著勞工的權利與人民受長照的權益，政府部門間不應分工而不合作，為了人民的需求與勞權保障，希望兩部會適切回應民眾長照需求，不再倚賴市場、圖利仲介，將照顧責任丟給孤立無援的民眾與家庭，政府須主動提出未來長照服務發展藍圖，不論民眾的經濟狀況、家庭組成、照顧需求為何，都能被公共照顧制度好好承接。
勞團表示，現行個別家戶聘僱制度令人詬病之處，還有公共照顧政策的缺席。由個別家戶全額自費聘僱家事移工，意味著照顧仍是個別家戶的責任，政府除了管制聘僱資格外，不須負擔其他責任。新推出的多元陪伴方案，仍然要求個別家戶全額自費，只是從過去24小時在家聽候差遣，改成由機構按其購買的時數派遣家事移工進行居家照顧。換言之，照顧需求是否能被滿足，仍然取決於個別家戶的購買力，或者在與服務單位意見不一致時，看自己是否夠幸運擁有比較好的協商條件，但這是我們所希冀的照顧正義嗎?
勞團呼籲，勞動部部與衛福部應跨部會合作多元陪伴試辦計畫，讓人力協助服務公共化，政府要承擔照顧責任，將多元陪伴照顧計畫納進長照系統中，用公共化政策去承接目前仍依賴看護移工照顧，約83萬人的長照需求，而不是仰賴人力市場解決長照制度問題。
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