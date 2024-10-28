2024南國漫讀節11月精彩登場，六大講座探索飲食、單身與性別議題

「2024南國漫讀節」於11月再掀熱潮。 圖／屏東縣政府提供

全台年度重磅文化盛事「2024南國漫讀節」於11月再掀熱潮。本次活動將於11月2日至3日在屏東縣立圖書館舉辦，多場精彩講座邀請名家匯聚，為讀者帶來關於飲食文化、女性議題、單身生活以及海洋文學的深度探討。

11月2日在屏東總圖，馬世芳(左起)、洪愛珠、蘭萱舉辦講座。 圖／各講者提供

11月2日活動：美食、家庭與單身議題三重奏

11月2日，活動將以樂評家兼美食愛好者馬世芳的講座拉開序幕，他將在上午11點分享「讀好吃，寫好吃──那些飲食文字教我的事」，探討他對料理的熱情與飲食文字的書寫魅力。隨後，下午1點由散文作家洪愛珠接力，帶來「家庭的餐桌，女子的寫作」，她將透過女性書寫者的角度探討家庭飲食文化及其深遠意涵。當天下午3點，廣播名嘴蘭萱將壓軸登場，以「單身即地獄？女子獨活的想像與真實」為題，深入分析現代社會中單身女性面對的挑戰與選擇，帶來引人深思的討論。

11月3日在屏東總圖，廖鴻基(左起)、房慧真、蘇偉貞舉辦講座。 圖／各講者提供

11月3日活動：海洋文學與性別運動的對話

11月3日，活動將由海洋文學家廖鴻基於上午11點開始，他將以「師從大海的漂浪人生」為題，分享他對海洋的深刻熱愛與其文學創作的靈感來源，讓觀眾感受到海洋文學的獨特魅力。下午1點，作家房慧真將探討「說出來之後呢？從房思琪到台灣Metoo元年」，聚焦台灣Metoo運動的發展與現狀，深刻剖析性別運動的挑戰。最後，下午3點知名作家蘇偉貞將壓軸登場，透過「女性眷村小說的當代書寫」，引領聽眾深入她筆下眷村女性的故事，描繪個人經歷與時代背景交織的情感世界。

2024南國漫讀節在這個充滿智慧與情感的兩天裡，期待能激發出更多的對話與反思，讓每位來賓都能從中獲得啟發，並將這份靈感延續至日常生活中。誠摯邀請您加入我們的行列，讓我們一起在南國漫讀節中體驗閱讀的無限可能。

11月講座報名：https://www.accupass.com/event/2406251017507610599950